به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مولوی محمدابراهیم بارکزی، رئیس شورای علمای شرق کابل، در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در جوار مزار شیخ‌الاسلام احمد جام در تربت جام تاکید کرد: امروز با وجود میلیارد‌ها مسلمان، در برابر دشمنان اسلام با چالش‌هایی مواجه هستیم و راه عبور از این وضعیت، بازگشت به مشترکات اسلامی و کنار گذاشتن اختلافات مذهبی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان اظهار کرد: باید بر مشترکات اسلامی تکیه کنیم و برای ایجاد وحدت میان مسلمانان تلاش داشته باشیم.

رئیس شورای علمای شرق کابل، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در این جنگ با ایستادگی و مقاومت، اسرائیل را به زانو درآورد و این موضوع نشان داد که با وحدت و قدرت می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد.

مولوی بارکزی با اشاره به مواضع مردم و علمای افغانستان در حمایت از ایران اظهار کرد: در جریان این جنگ، نظام امارت اسلامی افغانستان با جرئت و افتخار از برادران خود در جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و اعلام شد که اگر نیاز باشد، برای دفاع از جمهوری اسلامی آماده هستیم.

وی با اشاره به تجربه افغانستان در برابر آمریکا و ناتو تصریح کرد: آمریکا و ناتو در افغانستان حضور داشتند، اما مجاهدان شیعه و سنی با دست خالی در برابر آنان ایستادگی کردند.

وی همچنین با اشاره به آیه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ...» خاطرنشان کرد: باید برای مقابله با دشمن آمادگی و توان لازم را داشته باشیم و دشمن بداند که امت اسلامی در برابر تهدید‌ها و تجاوز‌ها ایستادگی خواهد کرد.

رئیس شورای علمای شرق کابل در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم اختلافات مذهبی و قومی، مسلمانان را از یکدیگر جدا کند؛ امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و برادری میان امت اسلامی نیاز داریم.

وحدت سنت قطعی وحتمی رسول الله و رمز عزت

حجت‌الاسلام والمسلمین جوانشیری، مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی هم با گرامیداشت یاد امام راحل به عنوان موسس هفته وحدت افزود: وحدت سنت قطعی وحتمی رسول الله هست سنتی که در همه حال رمز عزت ماست.

مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل، بر ضرورت هوشیاری و پرهیز از گرفتار شدن در فضای تبلیغاتی دشمن تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف آمریکایی‌ها ایجاد اختلاف در صفوف ملت ایران است و در کنار آن، توطئه‌های اقتصادی و تلاش برای ضربه زدن به منافع ملت ایران دنبال می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین جوانشیری تأکید کرد: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اختلاف در صفوف ملت ایران ایجاد شود و در این شرایط، مسیر وحدت و انسجام را دنبال کنیم.