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معاون امور بانوان بنیاد فرهنگی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) گفت: جبهه فرهنگی با حضور مردم در مسیر حل مسائل جامعه شکل میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امور بانوان بنیاد فرهنگی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) در نشست نقش زنان در خونخواهی رهبر شهید انقلاب گفت: جبهه فرهنگی با حضور مردم در مسیر حل مسائل جامعه شکل میگیرد.
خانم سیدی، معاون امور بانوان بنیاد فرهنگی قرارگاه خاتمالانبیا (ص)، در این نشست با تأکید بر اهمیت شکلگیری جبهه فرهنگی اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم میتواند زمینهساز حل مسائل مختلف جامعه، از جمله مقابله با بیسوادی و مشکلات فرهنگی باشد.
وی با اشاره به فروتنی رهبر شهید و خانواده ایشان افزود: این روحیه مردمی و سادهزیستی، الگویی برای جامعه است و باید در مسیر تقویت فرهنگ خدمت و مسئولیتپذیری مورد توجه قرار گیرد.
سیدی همچنین بر ضرورت میداندادن به مردم در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم در موضوعات مهم، از جمله خونخواهی و پاسداشت ارزشها، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف فرهنگی دارد.