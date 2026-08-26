به منظور تامین برق پایدار در استان سمنان ۲۰۰ دستگاه غیر مجاز و قاچاق رمز ارز (ماینر) کشف و امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت : از ابتدای امسال تاکنون ماموران شرکت توزیع برق و دستگاه‌های قضایی و انتظامی ، ۲۰۰ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در استان سمنان کشف کردند که برق مصرفی آنها معادل تامین برق پایدار برای ۴۵ هزار خانوار است.

مهدی پاک طینت افزود: شناسایی رمز ارز‌های غیر مجاز برای رفع ناترازی‌های انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی انجام و با متخلفان در زمینه استفاده از ماینرهای غیر مجاز برخوردمی‌شود .

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را با شماره‌های ۳۰۰۰۱۵۲۱ و یا ۳۰۰۰۶۱۲۱ و یا ۱۲۱ اطلاع دهند.