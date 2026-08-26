از ۴۱ واحد دامداری صنعتی فعال در نهاوند، حدود ۶۰ درصد تعطیل شده‌اند و بقیه نیز با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت به کار خود ادامه میدهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یک دامدار صنعتی نهاوندی، آقای سیاوشی، با اشاره به تعطیلی دامداری ۱۰۰ راسی شیری مولد خود، گفت: متأسفانه با وجود پتانسیل بالای نهاوند در حوزه دام و لبنی، به دلیل افزایش هزینه‌ها ، نبود نقدینگی و غیره عملاً از چرخه تولید خارج شده و بسیاری از همکاران نیز در شرایط مشابهی قرار دارند.

کارشناسان دامپزشکی و جهاد کشاورزی نیز با اشاره به آمار موجود، تأکید کردند: از مجموع ۴۱ واحد دامداری صنعتی نهاوند، متأسفانه حدود ۶۰ درصد تعطیل و مابقی نیز با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند؛ این در حالی است که نهاوند با داشتن ۲۰ هزار دامدار، قطب اصلی تولید لبنیات استان محسوب می‌شود.