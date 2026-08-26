پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی رئیسجمهور با حضور در شرکت داروسازی بهوزان رشت، خط تولید داروی GLP-۱ این شرکت را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمدجعفر قائمپناه که صبح امروز به رشت سفر کرده است ، خط تولید داروی GLP-۱ شرکت داروسازی بهوزان را افتتاح کرد.
با افتتاح این بخش از شرکت داروسازی بهوزان، تولید داروهای تزریقی دیابت به صورت طرح توسعه یا اتو انجکتر به اجرا درخواهد آمد.
ظرفیت اسمی تولید انواع دارو در این کارخانه ۱۲۵ میلیون عدد و ظرفیت اسمی طرح توسعه (قلمهای دارویی) هشت میلیون عدد در سال است.
میزان کل سرمایهگذاری طرح توسعه این کارخانه هشت هزار میلیارد تومان است و با اتمام این طرح، بیش از صد نفر به ظرفیت شاغلان این شرکت تولیدی دارویی افزوده خواهد شد.
در حال حاضر ۴۵۰ نفر در این شرکت مشغول به کارند.
افتتاح طرح توسعه شرکت فولاد گیلان، برگزاری جلسه هماندیشی با نخبگان و فرهیختگان غیردولتی استان و شرکت در جلسه شورای اداری استان از جمله برنامههای دیگر قائمپناه در سفر یکروزه به استان گیلان است.