پخش زنده
امروز: -
آیین گرامیداشت روز خبرنگار در سمنان برگزار شد و فعالان رسانهای بخشی از مطالبات صنفی و ساختار حرفهای خبر را بازگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آیین استانی گرامیداشت «روز خبرنگار» در سالن شهید سلیمانی دانشگاه سمنان و با حضور خبرنگاران هشت شهرستان، حجتالاسلاموالمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، معاونان استاندار، و تعدادی از فرمانداران، در فضایی صمیمی و با طرح مباحث حرفهای و دغدغههایی از جنس کار رسانه برگزار شد.
سید رسول موسوی نژادیان در این نشست گفت: در یک سال گذشته تعداد خبرنگاران استان سمنان افزایش ۴۵ درصدی داشته است. وی افزود استان سمنان تنها استانی در کشور است که خبرنگاران عضو در سامانهای رسانه، ساماندهی شدهاند.
خبرنگاران در این مراسم مجموعهای از مسایل صنفی و حرفهای از جمله کاهش درآمد رسانهها، افزایش هزینههای چاپ و تجهیزات، بیمه و مسایل حقوقی را بیان کردند.
استاندار سمنان در این نشست با تقدیر از تلاش خبرنگاران در یک سال سخت گذشته از پیگیری دغدغههای خبرنگاران خبر داد.
محمد جواد کولیوند گفت: مشکلات و معضلات خبرنگاران در شورای اطلاع رسانی آستان و شهرستان مطرح و پیگیری خواهد شد.
کولیوند بیان مطالبات مردم در کنار امید بخشی به جامعه را دو اصل مهم وظایف خبرنگاران دانست و از برگزاری نشستهای خبری ماهانه مسئولان استانی و شهرستانی جهت ارتباط و پاسخگویی بیشتر به خبرنگاران، خبر داد.
استاندار سمنان از خبرنگاران خواست در کنار تولید خبرهای. شهرستان خود، نگاه ملی را هم مد نظر قرار دهند.