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مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر واترپلو زیر ۱۶ سال کشور (معوقه سال ۱۴۰۴) در استخر سهگانه بینالمللی ۹ دی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر واترپلو زیر ۱۶ سال کشور (معوقه سال ۱۴۰۴) با حضور ۹ تیم در استخر سهگانه بینالمللی ۹ دی تهران برگزار میشود.
تیمهای شرکتکننده رقابت خود را در دو گروه پنج و چهار تیمی به شرح زیر آغاز میکنند:
گروه A:
۱. آکادمی آزادی تهران
۲. فولاد مبارکه اصفهان
۳. استخر روزباز قهرمانی شیرودی
۴. آکادمی خوشبخت (الف) اصفهان
۵. هیئت ورزشهای آبی زنجان
گروه B:
۱. هیئت ورزشهای آبی گیلان
۲. هیئت ورزشهای آبی خوزستان
۳. هیئت ورزشهای آبی یزد
۴. آکادمی ۹ دی تهران
این رقابتها پنجم تا هشتم شهریور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار میشود تا جایگاه تیمهای برتر این دوره از مسابقات مشخص شود.