به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر واترپلو زیر ۱۶ سال کشور (معوقه سال ۱۴۰۴) با حضور ۹ تیم در استخر سه‌گانه بین‌المللی ۹ دی تهران برگزار می‌شود.

تیم‌های شرکت‌کننده رقابت خود را در دو گروه پنج و چهار تیمی به شرح زیر آغاز می‌کنند:

گروه A:

۱. آکادمی آزادی تهران

۲. فولاد مبارکه اصفهان

۳. استخر روزباز قهرمانی شیرودی

۴. آکادمی خوشبخت (الف) اصفهان

۵. هیئت ورزش‌های آبی زنجان

گروه B:

۱. هیئت ورزش‌های آبی گیلان

۲. هیئت ورزش‌های آبی خوزستان

۳. هیئت ورزش‌های آبی یزد

۴. آکادمی ۹ دی تهران

این رقابت‌ها پنجم تا هشتم شهریور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود تا جایگاه تیم‌های برتر این دوره از مسابقات مشخص شود.