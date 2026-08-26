مسابقات «میدان‌یار» با حضور بیش از هزار نفر از خواهران و برادران، در قالب گروه‌های خانوادگی و تیم‌های یک، سه و هفت‌نفره، در شهرستان میبد در حال برگزاری است.

میدان‌یار میبد؛ رقابت بیش از هزار نفر در آزمون مهارت، آموزش و حضور میدانی

میدان‌یار میبد؛ رقابت بیش از هزار نفر در آزمون مهارت، آموزش و حضور میدانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد با اشاره به برگزاری این مسابقات گفت: «میدان‌یار» با هدف تقویت حضور میدانی مردم، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای مهارت‌های آموزشی و عملیاتی خانواده‌ها برگزار می‌شود.

سرهنگ سیداسدالله امامی میبدی، افزود: فرآیند ثبت‌نام مسابقات تا ۳۱ مرداد صورت گرفت و از اول تا ششم شهریور، مراحل آموزش و رقابت شرکت‌کنندگان در حال برگزاری است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد با بیان اینکه پس از پایان مرحله آموزشی، شرکت‌کنندگان در پنج نقطه شهرستان و با محوریت «میدان رهبر شهید» به رقابت خواهند پرداخت، گفت: مهارت‌های مرتبط با سلاح و جنگ‌افزار، خودامدادی و دیگرامدادی از مهم‌ترین بخش‌های این مسابقات است و هر بخش بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی می‌شود.

سرهنگ امامی میبدی ادامه داد: در بخش مهارت‌های سلاح و جنگ‌افزار، سرعت و دقت عمل شرکت‌کنندگان در فرآیند باز و بسته کردن سلاح از شاخص‌های ارزیابی است و در بخش خودامدادی و دیگرامدادی نیز توانایی عملی و میزان مهارت افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی همچنین روایتگری، تولید محتوای رسانه‌ای، تهیه کلیپ و مستند از فعالیت‌های مسابقات را از دیگر بخش‌های «میدان‌یار» عنوان کرد و افزود: آثار برتر پس از ارزیابی به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد خاطرنشان کرد: پس از تجمیع امتیازات و انتخاب نفرات و گروه‌های برتر در مرحله شهرستانی، برگزیدگان به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند و در صورت موفقیت، نمایندگان برتر استان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

مسابقات «میدان‌یار» با محوریت آموزش، مهارت‌آموزی، مشارکت اجتماعی و حضور گروهی خانواده‌ها در شهرستان میبد در حال برگزاری است.