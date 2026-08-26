۱۰ طرح عمران شهری، خدماتی، مسکن مدجویان و گاز رسانی به مناطق روستایی با اعتبار ۶۰۰میلیارد ریال در شهرستان شاهین دژ افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۰طرح عمران شهری، خدماتی، مسکن مدجویان و گاز رسانی به مناطق روستایی با اعتبار ۶۰۰میلیارد ریال در شهرستان شاهین دژ افتتاح و کلنگ زنی شد.

بمناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور مسئولین شهرستان شاهین دژ ۱٠ طرح آسفالت معابر شهری در محمود آبادبطول ۲/۷کیلومتر، کلنگ زنی پارک محله محمودآباد در زمینی بمساحت ۶٠٠٠متر مربع، افتتاح ۵واحد مددجویان و پنل خورشیدی برای ۴ واحد وهمچنین گازرسانی برای روستای قره اوغلان مجموعا با اعتبار ۶۰۰میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید