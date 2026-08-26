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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی گفت: زنان در تاریخ انقلاب اسلامی از پشتیبانی و همراهی خانوادهها تا حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امتداد نقش آفرینی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی در نشست نقش زنان در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: زنان در تاریخ انقلاب اسلامی همواره نقشی فراتر از حضور در عرصههای اجتماعی داشتهاند؛ نقشی که از پشتیبانی و همراهی خانوادهها آغاز شده و تا حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امتداد یافته است.
نیر الهامی افزود: تجربه انقلاب اسلامی و سالهای پس از آن نیز نشان داده است که زنان در بزنگاههای تاریخی، یکی از ارکان مهم حفظ انسجام اجتماعی و انتقال ارزشها به نسلهای آینده بودهاند.
وی گفت: در شرایطی که جامعه با فقدان رهبر شهید انقلاب روبهرو شده است، نقش زنان در تبیین، روایتگری و پاسداری از آرمانها و مسیر ترسیمشده از سوی ایشان اهمیت بیشتری پیدا میکند. «خونخواهی» در این نگاه، صرفاً یک واکنش احساسی به شهادت نیست؛ بلکه میتواند به معنای ایستادگی در برابر ظلم، حفظ وحدت، روشنگری، انتقال حقیقت و ادامه مسیری باشد که برای عزت و استقلال کشور ترسیم شده است.