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بررسی روند انتشار آثار اخیر کودک و نوجوان نشان میدهد که ناشران بیش از هر زمان دیگری، بر ضرورت تطبیق محتوای کتابها با شرایط روز و نیازهای روانی نسل جدید متمرکز شدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارشهای «خانه کتاب و ادبیات ایران»، بازار نشر کودک و نوجوان طی سالهای اخیر رشد مستمری را تجربه کرده است. با این حال، چالش اصلی اکنون در «کیفیت محتوا» است. ناشران برای ارتقای سطح آثار، تلاش میکنند تا محتوای کتابها را با شرایط جاری جامعه هماهنگ کنند تا علاوه بر افزایش تعداد آثار، اثرگذاری و کیفیت آنها نیز در محیطهای آموزشی و خانوادگی ارتقا یابد.
( گزارش زینب سلیمانی)