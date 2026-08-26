رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری و فوتبال لالیگا اسپانیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری دومین روز از رقابت‌های لیگ برتر وزنه برداری امروز از ساعت ۱۸ این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و زنده پوشش می‌دهد.

هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری از سه شنبه ۳ شهریور با حضور ۷ تیم و به میزبانی تهران آغاز شده تا اولین عیارسنجی تیم‌های مدعی در برابر یکدیگر مشخص شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا، امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تقابل دو تیم رئال مادرید و رئال سوسیداد را با گزارشگری نیما تاجیک و زنده پوشش می‌دهد.

رئال مادرید با یک بازی و کسب ۳ امتیاز در رده هفتم جدول و رئال سوسیداد با همین تعداد بازی و نگرفتن امتیاز در رده نوزدهم جدول است.

رئال مادرید در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۹ گل خورده و ۲۱ گل به ثمر رسانده و رئال سوسیداد با همین تعداد بازی، ۱۹ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.