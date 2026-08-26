سخنگوی صنعت آب کشور با هشدار نسبت به مصرف بالای آب در تهران و کرج گفت: سرانه مصرف آب در این دو شهر بیش از ۲۰۰ لیتر در روز است، در حالی که این رقم در کشور‌های اروپایی حدود ۱۶۰ لیتر است؛ هم زمان پرشدگی سد‌های تهران ۲۶ درصد اعلام شده، در حالی که میانگین پرشدگی سد‌های کشور ۵۳ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی بزرگ زاده، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب افزود: با وجود همکاری‌های انجام شده، میزان مدیریت مصرف آب در کشور معادل ظرفیت یک سد مانند سد کرج بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود. وی گفت: مشترکانی که پایین‌تر از الگوی مصرف آب داشته باشند، از تخفیف برخوردار می‌شوند و در تابستان، مشترکانی که زیر الگو مصرف کرده و از تجهیزات کاهنده مصرف نیز استفاده کرده‌اند، تا ۳۰ درصد تخفیف دریافت می‌کنند.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: در ارزیابی‌های کارشناسی، تعرفه آب برای مشترکان بدمصرف و پرمصرف هنوز به اندازه‌ای که باید بازدارنده نیست؛ در مقابل، مشترکانی که در چارچوب الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند، از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد.

بزرگ زاده گفت: مردم که در چارچوب استاندارد و الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند، نباید نگران افزایش تعرفه باشند.

آخرین وضعیت حقابه ایران از افغانستانوی با اشاره به آخرین وضعیت حقابه ایران از افغانستان افزود: در شرایط نرمال، سالانه باید ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شود، اما این رقم امسال به ۴۶۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با رایزنی‌های وزارت نیرو با افغانستان، میزان ورود آب نسبت به چند سال گذشته رشد قابل قبولی داشته و امیدواریم این روند مطابق انتظار ادامه پیدا کند.

۴۲۷ دشت در شرایط بحرانی آب زیرزمینیبزرگ زاده با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور گفت: آب‌های زیرزمینی در مناطق زیادی از کشور در ۴۲۷ دشت در شرایط بحرانی قرار دارند و ۳۵۰ دشت نیز با فرونشست مواجه هستند.

وی تأکید کرد: راهی جز کاهش میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی وجود ندارد.

بارش کشور در محدوده نرمال؛ اما کم آبی محلی است

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در سال آبی جاری گفت: میانگین بارش کشور به ۲۳۸ میلی متر رسیده و از نظر شاخص ملی، شرایط در محدوده نرمال قرار دارد.

وی افزود: کم آبی در ایران ماهیتی محلی دارد و وضعیت هر منطقه باید به صورت جداگانه بررسی و مدیریت شود.

بزرگ زاده گفت: استان‌های تهران، مرکزی، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، گیلان، قزوین، البرز، مازندران و چهارمحال از جمله استان‌هایی هستند که بین ۱۲ تا ۳۷ درصد کاهش بارش نسبت به نرمال داشته‌اند.

پرشدگی سد‌های تهران ۲۶ درصد است

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تفاوت وضعیت منابع آبی تهران با میانگین کشوری افزود: در حالی که درصد پرشدگی سد‌های کشور ۵۳ درصد است، این میزان در سد‌های تهران ۲۶ درصد گزارش می‌شود.

بزرگ زاده گفت: به همین دلیل نمی‌توان وضعیت آبی کشور را به شرایط تهران تعمیم داد و تفاوت‌های منطقه‌ای باید در مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرد.