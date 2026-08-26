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طرح نشاندارکردن مالیات در آذربایجان غربی با معرفی ۴۸ طرح عمرانی در سال ۱۴۰۵ کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی ملی و استانی برای اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را به تکمیل این طرحها اختصاص دهند.
جعفر پورمختار افزود: ۴۸ طرح نیمهتمام زیربنایی استان امسال برای بهرهمندی از ظرفیت طرح نشاندار کردن مالیات معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی است.
وی افزود: برای تکمیل این ۴۸ طرح، در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که ۱۰ هزار و ۸ میلیارد ریال آن مربوط به طرحهای نیمهتمام ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال نیز مربوط به طرحهای نیمهتمام استانی است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با تشریح طرحهای ملی مشمول این طرح گفت: از میان ۱۸ طرح ملی، ۸ طرح در حوزه آب، کشاورزی و محیطزیست، ۴ طرح در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی و ۳ طرح در حوزه حملونقل، عمران شهری و روستایی قرار دارند. همچنین در حوزههای «صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات»، «سلامت و رفاه اجتماعی» و «فرهنگ، ورزش و گردشگری» نیز هر کدام یک طرح برای نشاندار کردن مالیات معرفی شده است.
پورمختار ادامه داد: ۳۰ طرح استانی نیز در سال جاری در فهرست طرحهای مشمول طرح نشان دار کردن مالیات قرار گرفتهاند که از این تعداد، ۱۳ طرح مربوط به احداث، تکمیل و توسعه مدارس استان، ۷ طرح مربوط به احداث مراکز و خانههای بهداشت روستایی، ۴ طرح در حوزه احداث و توسعه پایگاههای سلامت و اورژانس، ۴ طرح در حوزه احداث کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی، هنری و پایگاههای امداد جادهای، یک طرح مربوط به احداث حوزه علمیه و یک طرح نیز مربوط به احداث و توسعه راه روستایی است.
وی با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در دو سال گذشته اظهار داشت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، در مجموع ۹۴ طرح با اعتبار مورد نیاز بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال در آذربایجان غربی معرفی شد که بهطور متوسط ۵۶ درصد از اعتبار مورد نیاز این طرحها توسط مؤدیان واجد شرایط تأمین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با آغاز فرآیند بارگذاری فرمهای تبصره ماده (۱۰۰) در سامانه، صاحبان مشاغلی که مشمول استفاده از این تبصره هستند، میتوانند مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را برای تکمیل هر یک از طرحهای معرفیشده انتخاب و اختصاص دهند؛ اقدامی که زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساختهای استان و شفافیت بیشتر در محل هزینه کرد مالیات را فراهم میکند.