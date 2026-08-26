پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران امروز ۴ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۲.۶۱ درصدی و بیش از ۱۶۲ هزار و ۶۹۸ واحدی به ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲.۱۳ درصدی و بیش از ۳۷ هزار و ۶۳۷ واحدی در سطح یک میلیون و ۸۰۲ هزار واحدی ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۴ هزارو ۶۲۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای صندوقهای سهامی و فراوردههای نفتی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۵ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۹۳ درصد بازار معادل حدود ۷۹۳ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.