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نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه دولتها و مسئولیتها گذرا هستند گفت: آنچه برای مدیران و دولتمردان ماندگار میماند، سرمایه اعتماد مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در جلسه شورای اداری استان به مناسبت هفته دولت افزود: این سرمایه جز با اخلاص، وحدت، صداقت و خدمت بیمنت به دست نمیآید.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی معیارهای خدمت صادقانه و مردمی در نظام اسلامی دانست.
امام جمعه تبریز با تبریک کسب رتبه نخست در حوزههای عمرانی به مجموعه مدیریتی استان اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند است؛ اما ظرفیتهای آذربایجان و تبریز بیش از اینها است و اگر همه مسئولان با کنار گذاشتن اختلافها، حاشیهها و نگاههای سلیقهای، یکدل و همافزا برای مردم و نظام تلاش کنند، میتوان به مراتب بالاتری دست یافت.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی، اقتصادی، علمی و فرهنگی آذربایجان افزود: آذربایجان همواره از مناطق حساس و اثرگذار ایران اسلامی است و تبریز نیز در عرصههای مختلف، نقش تعیینکنندهای در تاریخ کشور ایفا کرده است؛ از اینرو حفظ وحدت، انسجام و آرامش در این خطه، ضرورتی راهبردی بهشمار میرود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه دشمنان همواره در پی ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم و مسئولان هستند گفت: تا زمانی که مدیران، نخبگان، علما، نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در کنار هم باشند و از تضعیف یکدیگر پرهیز کنند، دشمن هیچ فرصتی برای نفوذ و اثرگذاری نخواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: محبوبیت حقیقی با تبلیغات، ظاهرسازی، تخریب دیگران و نادیده گرفتن تلاش مدیران گذشته حاصل نمیشود؛ بلکه نتیجه نیت پاک، اخلاص در عمل و گرهگشایی واقعی از مشکلات مردم است.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مسئولیت، فرصتی موقت و امانتی الهی برای خدمت به مردم است؛ بنابراین نباید جایگاه اداری به ابزاری برای حفظ موقعیت شخصی، منافع گروهی یا رقابتهای ناسالم تبدیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه جدی مدیران به اقامه نماز جماعت در ادارات تأکید کرد و گفت: نماز جماعت نباید در حد یک برنامه تشریفاتی یا شعاری باقی بماند؛ بلکه حضور مدیران و کارکنان در نمازخانههای ادارات، باید به یک فرهنگ سازمانی و عملی تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه جلسات اداری نباید در وقت نماز جماعت برگزار شود افزود: مدیران کل و مسئولان ارشد باید در نماز جماعت دستگاههای خود حضور داشته باشند؛ چرا که نمازخانه میتواند به محلی برای ارتباط صمیمیتر مدیران با کارکنان و اربابرجوع تبدیل شود.
امامجمعه تبریز پیشنهاد کرد مدیران پس از اقامه نماز جماعت، زمانی را برای گفتوگوی مستقیم با مردم و رسیدگی به درخواستهای آنان اختصاص دهند چرا که گاهی یک مراجعهکننده نمیتواند بهسادگی به مدیر یک دستگاه دسترسی پیدا کند، اما همین ارتباط کوتاه و بیواسطه میتواند گرهی از کار مردم باز کند و موجب افزایش رضایتمندی عمومی شود.
وی بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی، کنترل گرانی و مهار تورم تاکید و خاطرنشان کرد: فشارهای معیشتی مردم مسئلهای مهم و جدی است و مسئولان باید با تمام توان برای کاهش آن تلاش کنند.