به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با بیان اینکه آسمان استان هم اکنون صاف تا قسمتی ابری است گفت: استقرار هوای گرم و ناپایداری موقتی به شکل رعد و برق پراکنده تا اواخر وقت امروز در استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به با شمالی شدن جریانات هوا و گذر جریانات کم و بیش ناپایدار و به تناوب افزایش ابر از فردا تا اواسط هفته پیش رو افزود: دمای هوا در این مدت بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: در این مدت پدیده مه ، وزش باد در پاره‌ای نواحی شدید، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ تا اواسط هفته آینده دور از انتظار نیست.

محمد دادرس افزود: در شبانه روز گذشته ازبرم سیاهکل با دمای ۳۸ درجه سلسیوس و دیلمان با دمای ۱۶ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

وی گفت: دمای هوا هم اکنون در رشت ، مرکز استان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۰ درصد است.