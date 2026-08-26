پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی از پیشرفت بیش از ۶۵ درصدی طرح آبرسانی به بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سارانی در یادواره شهدای شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با بیان اینکه تأمین آب پایدار، از اولویتهای اساسی خدمت به مردم گفت: این طرح با پیشبینی اولیه ۶۵۰ میلیارد تومان آغاز شد و با توجه به افزایش هزینهها و شرایط تورمی، اعتبار مورد نیاز آن افزایش یافت.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و هم اکنون پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال به اتمام برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه استان ۷ شهید در راه دفاع از کشور تقدیم کرده است گفت: برگزاری این مراسم فرصتی برای بازخوانی سیره شهدا، تجدید عهد با آرمانهای آنان و یادآوری مسئولیتی است که در قبال فداکاری شهدا بر عهده داریم.
سارانی با اشاره به اقدامات شرکت آب منطقهای در حوزه تأمین آب شرب افزود: آبرسانی به طبس یکی از اقدامات مهم انجام شده است که با توجه به شرایط بحرانی تأمین آب این شهرستان و نقش مهم آن در حوزه صنعت، اقتصاد و اشتغال، از حدود یک سال و نیم تا دو سال پیش با جدیت دنبال شد و با پیگیریهای انجام شده، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن تأمین شد.
وی گفت: با اجرای این طرح، بیش از دو میلیون مترمکعب آب مورد نیاز طبس در میانمدت تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با اشاره به طرح سد بندان در شهرستان نهبندان نیز افزود: مهار آبهای سطحی یکی از مطالبات قدیمی مردم بود و این طرح بیش از ۱۴ سال مغفول مانده بود که با تأمین بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار، در کمتر از یک سال و نیم تکمیل شد و به بهرهبرداری رسید.
سارانی از تعریف سه طرح مهم آبرسانی دیگر در استان خبر داد و افزود: آبرسانی از آهنگران به سه شهرستان مرزی با اعتبار بیش از ۶ هزار میلیارد تومان یکی از مهمترین پروژههای استان است که مطالعات آن انجام شده و بعد از هفت سال پیگیری، هفته گذشته ردیف اعتباری آن اخذ شد.
وی گفت: این طرح آبرسانی به سه شهرستان، پنج شهر، ۱۴۶ روستا و نقاط مرزی و پاسگاههای مرزی را دربرمیگیرد.