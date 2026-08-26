به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک‌کرانچ، شرکت آنتروپیک قابلیت حافظه هوش مصنوعی کلود را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کرده است که اطلاعات مطرح شده در جریان گفت‌وگوها، میان بخش چت و محیط کاری (Claude Cowork) به‌طور مشترک به اشتراک گذاشته شود.

در نسخه‌های پیشین، کاربران هنگام انتقال از محیط گفت‌و‌گو به محیط کاری برای پیش‌برد یک پروژه، مجبور بودند تمام جزئیات و ایده‌ها را دوباره برای هوش مصنوعی توضیح دهند. اما با قابلیت جدید، کلود می‌تواند داده‌های مرتبط با یک پروژه (مانند تعداد شرکت‌کنندگان یا محل برگزاری یک رویداد) را از مکالمات پیشین بازیابی کرده و در تهیه برنامه‌ها یا متون جدید به کار بگیرد.

آنتروپیک برای حفظ حریم خصوصی، امکان مدیریت کامل حافظه را در اختیار کاربران قرار داده است تا بتوانند اطلاعات ذخیره‌شده را مشاهده، ویرایش یا حذف کنند. همچنین این شرکت تأکید کرده است که کلود به‌طور پیش‌فرض اطلاعات حساس مانند داده‌های مربوط به سلامت، باور‌های مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی را ذخیره نمی‌کند، مگر آنکه کاربر در تنظیمات این مورد را فعال کرده باشد.