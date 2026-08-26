نایب قهرمانی بانوان دو ومیدانی ناشنوای استان خراسان رضوی در کشور
هیئت بانوان دو ومیدانی ناشنوایان استان خراسان رضوی در مسابقات کشوری مقام دوم را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بانوان دوومیدانی ناشنوای خراسان رضوی با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز، عنوان نایبقهرمانی کشور را در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به دست آوردند.
در پایان رقابتها، هیئت استان اصفهان مقام اول، هیئت خراسان رضوی مقام دوم و هیئت استان تهران مقام سوم ردهبندی تیمی را به خود اختصاص دادند.