به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،بانوان دوومیدانی ناشنوای خراسان رضوی با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به دست آوردند.

در پایان رقابت‌ها، هیئت استان اصفهان مقام اول، هیئت خراسان رضوی مقام دوم و هیئت استان تهران مقام سوم رده‌بندی تیمی را به خود اختصاص دادند.