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فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ با یک دیدار معوقه از هفته نخست شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
والنسیا ۰ - ۱ رئال بتیس (گل: پابلو گارسیا در دقیقه ۸۳)
برنامه - چهارشنبه ۴ شهریور:
رئال مادرید - رئال سوسیداد
پنجشنبه ۵ شهریور:
سلتاویگو - اوساسونا
بارسلونا - آتلتیک بیلبائو
در جدول لیگا تیمهای سویا و رئال بتیس با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای دپورتیوو آلاوس و آتلتیکومادرید با ۴ و بارسلونا با ۳ امتیاز دوم تا پنجم هستند.