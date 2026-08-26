به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

والنسیا ۰ - ۱ رئال بتیس (گل: پابلو گارسیا در دقیقه ۸۳)



برنامه - چهارشنبه ۴ شهریور:

رئال مادرید - رئال سوسیداد

پنجشنبه ۵ شهریور:

سلتاویگو - اوساسونا

بارسلونا - آتلتیک بیلبائو

در جدول لیگا تیم‌های سویا و رئال بتیس با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های دپورتیوو آلاوس و آتلتیکومادرید با ۴ و بارسلونا با ۳ امتیاز دوم تا پنجم هستند.