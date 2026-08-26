پوستر دهمین دوره انتخاب «پایتخت کتاب ایران و شهر‌های دوستدار کتاب» با حضور حسینعلی امیری؛ استاندار فارس، علاءالدین بروجردی؛ نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی در شهرستان اوز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نوری‌زاده، مدیرکل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی در این آیین، انتخاب اوز برای رونمایی از پوستر دوره جدید را اقدامی نمادین دانست و گفت: اوز نشان داده است که پایتخت کتاب، عنوانی تشریفاتی نیست؛ بلکه پیمانی برای گسترش مشارکت مردم و استمرار فعالیت‌های خلاقانه و اثرگذار در حوزه کتابخوانی است.

وی افزود: رونمایی از این پوستر، دعوتی ملی از شهر‌های ایران است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشارکت نهاد‌های مردمی، برنامه‌های خود را برای گسترش کتابخوانی ارائه کنند.