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پوستر دهمین دوره انتخاب «پایتخت کتاب ایران و شهرهای دوستدار کتاب» با حضور حسینعلی امیری؛ استاندار فارس، علاءالدین بروجردی؛ نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی در شهرستان اوز رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نوریزاده، مدیرکل مجامع و فعالیتهای فرهنگی در این آیین، انتخاب اوز برای رونمایی از پوستر دوره جدید را اقدامی نمادین دانست و گفت: اوز نشان داده است که پایتخت کتاب، عنوانی تشریفاتی نیست؛ بلکه پیمانی برای گسترش مشارکت مردم و استمرار فعالیتهای خلاقانه و اثرگذار در حوزه کتابخوانی است.
وی افزود: رونمایی از این پوستر، دعوتی ملی از شهرهای ایران است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و مشارکت نهادهای مردمی، برنامههای خود را برای گسترش کتابخوانی ارائه کنند.