به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ داریوش انصاری گفت: برابر کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز یکی از دامداری‌های شهرستان خرامه در زمینه استخراج ارز دیجیتال، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان بوانات و کارشناسان اداره برق به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.