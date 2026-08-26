مسابقات سه گانه (ترای اتلون) قهرمانی و انتخابی تیم ملی و جام آزاد بانوان کشور با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در رده‌های مختلف سنی در ارومیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات سه گانه (ترای اتلون) قهرمانی و انتخابی تیم ملی و جام آزاد بانوان کشور با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در رده‌های مختلف سنی در ارومیه به پایان رسید.

مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم ملی بانوان، لیگ وجام آزاد ترای اتلون کشور در بخش بانوان با حضور ۲۵۰ ورزشکار در منطقه سیلوانای سد شهرچایی ارومیه برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر در رده‌های مختلف سنی معرفی و تجلیل شدند.

در بخش جام آزاد بانوان در رده ۱۲ تا ۱۵ سال کیمیا ملکوتی خواه، یاسمین حاجیان و نرگس تیموری مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده ۱۶ تا ۳۴ سال پانته آ قلی پور، پریسا معجونی و الین پسندیده برگزیده شدند.

در رده بالای ۳۴ سال مقام‌های برتر به طلیعه جعفرزاده مرندی، مریم زابلی پور و نرگس رهبر رسید.

در رقابت‌های قهرمانی کشور در بخش انفرادی جوانان شمیم مولوی از تهران، منیره طاووسی از ایلام و نیایش سادات باقریان موحد از قم اول تا سوم شدند.

در انفرادی امید فایزه سادات عابدینی نژاد از قم، فاطمه دادگر از آذربابجان شرقی و شکوفه داوری یکتا از ایلام در سکو‌های اول تا سوم ایستادند.

در انفرادی بزرگسالان نیکتا پورطولابی از لرستان، شکوه طیاره خواجویی از کیش و نسیم ایزدپناه از خراسان رضوی به عنوان برگزیده معرفی شدند.



در بخش تیمی رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی جوانان تیم‌های آذربایجان شرقی – ایلام و اصفهان حاِز رتبه‌های برتر شدند.

در رده امید تیم‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه اول تا سوم شدند.

در رده بزرگسالان نیز مقام‌های اول تا سوم به تیم‌های خراسان رضوی- همدان و آذربایجان غربی رسید.