

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: زکیه مهابادی از همکاران مرکز آموزشی شهید حکمت در آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول در دومین جشنواره کشوری طراحی بازی‌های تربیتی شدند.



ماندگار افزود: این دستاورد، نقطه عطفی در توسعه ابزار‌های آموزشی نوین برای دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه محسوب می‌شود و خلاقیت در حوزه استثنایی، تنها یک مهارت نیست، بلکه راهی برای باز کردن در‌های جدید به روی دنیای دانش‌آموزان است.