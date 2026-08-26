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آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی رتبه نخست کشوری در طراحی بازیهای تربیتی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: زکیه مهابادی از همکاران مرکز آموزشی شهید حکمت در آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول در دومین جشنواره کشوری طراحی بازیهای تربیتی شدند.
ماندگار افزود: این دستاورد، نقطه عطفی در توسعه ابزارهای آموزشی نوین برای دانشآموزان دارای نیازهای ویژه محسوب میشود و خلاقیت در حوزه استثنایی، تنها یک مهارت نیست، بلکه راهی برای باز کردن درهای جدید به روی دنیای دانشآموزان است.