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وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط اعطای سهمیه واردات خودروهای سواری کامل (CBU) در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ بر این اساس، تنها واردکنندگان دارای شناسنامه گارانتی فعال و برخوردار از تأییدیه منشأ ارز خارجی، امکان بررسی برای دریافت سهمیه واردات خواهند داشت.
به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس ابلاغ 31 ام مرداد 1405 دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل، شرایط اعطای سهمیه واردات خودروهای سواری (CBU) در سال جاری را اعلام کرد. مطابق این ابلاغیه، فقط متقاضیانی که در حوزه واردات خودروهای سواری دارای شناسنامه گارانتی فعال هستند، مشمول بررسی برای تخصیص سهمیه خواهند بود. همچنین شرکتهای متقاضی مکلفاند اسناد مربوط به تأمین ارز با منشأ خارجی، از جمله سپرده خود، را ارائه کنند. این اسناد باید به تأیید شعبه مرکزی بانکهای عامل، معاونت امور بینالملل بانکها یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. بر اساس ضوابط اعلامشده، ارائه مدارک و مستندات ثبتی شرکت، همراه با نامه تأییدیه بانک، برای همه متقاضیان الزامی است. متقاضیان دریافت سهمیه واردات خودروهای سواری تا پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند درخواست خود را در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند. وزارت صمت تأکید کرده است مسئولیت هرگونه تأخیر یا رعایتنشدن فرآیند اعلامشده، بر عهده متقاضیان خواهد بود.