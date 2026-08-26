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فرمانده انتظامی ممسنی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدمحمد یوسفی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف پاکسازی نقاط آلوده، مأموران انتظامی شهرستان در ۷۲ ساعت گذشته اقدام به شناسایی و دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر کردند.
او افزود: با تلاش مأموران در این طرح، ۱۸ نفر خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ یوسفی بیان کرد: همچنین در راستای ساماندهی وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، ۲۴ نفر از معتادان متجاهر جمع آوری و برای طی کردن مراحل درمانی به کمپ های ترک اعتیاد مجاز تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی در پایان افزود: اجرای چنین طرحهایی به منظور برقراری نظم و آرامش در جامعه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.