به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدمحمد یوسفی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف پاکسازی نقاط آلوده، مأموران انتظامی شهرستان در ۷۲ ساعت گذشته اقدام به شناسایی و دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر کردند.