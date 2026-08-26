مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد: شرکت آب منطقه‌ای یزد با تکیه بر ابزار «بازار آب» به عنوان راهکاری کارآمد برای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع آبی، موفق به ثبت رشد ۵ برابری حجم مبادلات آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: مدیریت هوشمند منابع آبی در این استان با بهره‌گیری از سازوکار‌های نوین، نتایج قابل‌توجهی را در مسیر پایداری و تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی به همراه داشته است.

وی افزود: بر اساس آخرین داده‌های آماری، حجم مبادلات در بازار آب استان یزد از ۳۰ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ هزار و ۴۲۰ مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

محجوبی خاطرنشان کرد: این افزایش چشمگیر که نشان‌دهنده رشد پنج برابری حجم مبادلات در بازار آب یزد است، به عنوان یک گام کلیدی در جهت بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و ساماندهی مصارف ارزیابی می‌شود.

وی یکی از دستاورد‌های مهم عملیاتی‌سازی بازار آب در استان یزد را تقویت ذخایر زیرزمینی خواند و گفت: آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۵ هزار و ۳۶۶ مترمکعب آب از طریق مبادلات صورت‌گرفته در این بازار، به نفع آبخوان‌ها در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره‌سازی شده است.

محجوبی ابراز کرد: آب منطقه‌ای یزد با هدف تأکید بر استمرار این رویکرد، بازار آب را به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع آبی استان یزد معرفی کرده است.

محجوبی در پایان اضافه کرد: انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های تعادل‌بخشی و توسعه فعالیت‌های این بازار، گام‌های موثرتری برای مقابله با چالش‌های آبی استان یزد و صیانت از منابع ارزشمند زیرزمینی برداشته شود.