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مدیرعامل آب منطقهای یزد: شرکت آب منطقهای یزد با تکیه بر ابزار «بازار آب» به عنوان راهکاری کارآمد برای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع آبی، موفق به ثبت رشد ۵ برابری حجم مبادلات آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: مدیریت هوشمند منابع آبی در این استان با بهرهگیری از سازوکارهای نوین، نتایج قابلتوجهی را در مسیر پایداری و تعادلبخشی به منابع آب زیرزمینی به همراه داشته است.
وی افزود: بر اساس آخرین دادههای آماری، حجم مبادلات در بازار آب استان یزد از ۳۰ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ هزار و ۴۲۰ مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
محجوبی خاطرنشان کرد: این افزایش چشمگیر که نشاندهنده رشد پنج برابری حجم مبادلات در بازار آب یزد است، به عنوان یک گام کلیدی در جهت بهرهوری بیشتر از منابع آبی و ساماندهی مصارف ارزیابی میشود.
وی یکی از دستاوردهای مهم عملیاتیسازی بازار آب در استان یزد را تقویت ذخایر زیرزمینی خواند و گفت: آمارهای منتشر شده نشان میدهد که طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۵ هزار و ۳۶۶ مترمکعب آب از طریق مبادلات صورتگرفته در این بازار، به نفع آبخوانها در سفرههای آب زیرزمینی ذخیرهسازی شده است.
محجوبی ابراز کرد: آب منطقهای یزد با هدف تأکید بر استمرار این رویکرد، بازار آب را به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع آبی استان یزد معرفی کرده است.
محجوبی در پایان اضافه کرد: انتظار میرود با تداوم سیاستهای تعادلبخشی و توسعه فعالیتهای این بازار، گامهای موثرتری برای مقابله با چالشهای آبی استان یزد و صیانت از منابع ارزشمند زیرزمینی برداشته شود.