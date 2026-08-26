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فیلمهای سینمایی «پهلوان هرگز نمیمیرد» و «چشمان بدون چهره»، از شبکه نمایش و مستندهای «همراه» و «ابرار»، از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد» به کارگردانی محمد کریمی، به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی و روز ملی کشتی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.
«پهلوان هرگز نمیمیرد» به کارگردانی محمد کریمی محصول ۱۳۹۸، که یکی از فیلمهای منتخب دوازدهمین دوره جشنواره فیلمهای ورزشی بوده، به زندگی جوانی میپردازد که برای تصاحب پیراهن تیم ملی کشتی و رسیدن به آرزویش، با سختیها و چالشهای بسیاری روبهرو میشود. این اثر سینمایی، مرام و مسلک پهلوانی را از نگاهی نو و متفاوت مورد بررسی قرار میدهد.
در این فیلم بازیگرانی همچون سعید کریمی، جعفر دهقان، پریسا گلدوست، شیوا خسرومهر، علی اصغر لطفی، مهدی فقیه، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، حشمت آرمیده، حمید کریمی، مهدی قنبری و کیانوش گرامی ایفای نقش کردهاند.
شبکه نمایش همچنین فیلم «چشمان بدون چهره» به کارگردانی ژرژ فرانژو، را امشب ساعت ۲۳ پخش می کند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پروفسور ژنسیه، جراح پلاستیک مشهور بهدنبال ترمیم صورت دخترش اسکوب است که در اثر تصادفى از شکل افتاده است. حالا دستیار پروفسور والى، دانشجویان پاریسیاى را که صورتشان شباهتهایى به کریستین دارد، به خانه دکتر میکشاند و.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان پیر براسر، ژولیت مینیل، الکساندر رینیول و بئاتریس آلتاریبا را نام برد.
مستند «همراه» با محوریت فعالیتهای عمرانی و جهادی طلاب حوزه علمیه قم در مناطق محروم و اهلسنت استان خراسان جنوبی، پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۰۰:۱۵ بامداد از شبکه قرآن و معارف پخش و همان روز ساعت ۱۷ بازپخش می شود.
این مستند به کارگردانی «محمدعلی حشمتی» با نگاهی میدانی به تلاشهای جهادی طلاب حوزه علمیه قم میپردازد، جوانانی که با حضور در مناطق کمتر برخوردار، خدمترسانی، محرومیتزدایی و فعالیتهای عمرانی را به میدان عمل آوردهاند و بخشی از توان و ظرفیت خود را برای آبادانی مناطق محروم به کار گرفتهاند.
تمرکز این اثر بر فعالیتهای عمرانی انجامشده در مناطق محروم اهلسنت استان خراسان جنوبی، تصویری از همدلی و خدمت بیمنت را به نمایش میگذارد، روایتی که در آن، جهادگران حوزوی با عبور از مرزهای جغرافیایی و اجتماعی، خدمت به مردم و رفع محرومیت را رسالتی فراتر از تعلقات و تفاوتها دنبال میکنند.
سری پنجم مجموعه مستند «ابرار»، به کارگردانی و تهیهکنندگی ملکوتی، با هدف معرفی شخصیتهای عرفانی و دینی معاصر از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
«ابرار» عنوان مجموعه مستندهای است که تلاش کرده، جنبههای مختلف زندگی اندیشمندان دین پژوه، عرفا و جهادگران عرصههای علم و تقوا را به تصویر بکشد.
سری پنجم این مجموعه در ۱۳ قسمت تصویر گر سیره زندگی علمای معاصر بوده و لحاظتی ناب و کمتر دیده شده از حیات علمی و عملی این بزرگان را به تصویر میکشد.
«ابرار»، پنجشنبهها ساعت ۰۸:۴۵ دقیقه پخش و جمعهها ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه بازپخش میشود.