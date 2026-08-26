نمین، سرزمینی که ۱۰۸ شهید را تقدیم انقلاب کرده و شهید حسینعلی صدآفرین، یکی از این شهدای والامقام، نماد ایستادگی و فداکاری مردم این دیار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، همزمان با سالروز شهادت حسینعلی صدآفرین، مرزبان شهید منطقه نمین، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب اردبیل با حضور بر مزار این شهید، یاد و نامش را گرامی داشتند.

در شهریور ۱۳۲۰، نیروهای شوروی از چندین نقطه مرزی از جمله جلفا، خداآفرین، بیله‌سوار، گرمی، آستارا و نمین وارد خاک کشور شدند و در این میان، شهادت مظلومانه و حماسی مرزداران در دو نقطه «بیله‌سوار» و «کَلوَز» نمین، برگی زرین در تاریخ دفاع از میهن به شمار می‌رود.

در پاسگاه «کَلوَز» شهرستان نمین، «حسینعلی صدآفرین»، معاون پاسگاه با ۱۷ سال سابقه خدمت، نمونه‌ای بی‌بدیل از غیرت ایرانی را به نمایش گذاشت و پس از اطلاع از تجاوز دشمن و با وجود ترک محل توسط سایر نیروها، بعد از وداع با خانواده به پاسگاه بازگشت و به تنهایی با یک قبضه سلاح برنو، از ساعت چهار بامداد تا هشت صبح در برابر ستون اصلی ارتش شوروی ایستادگی کرد.

مقاومت خیره‌کننده این سرباز وطن، ستون نظامی دشمن را که انتظار چنین دفاعی را نداشت، زمین‌گیر کرد و ارتش بیگانه و درمانده در برابر حسینعلی صدآفرین، ناچار پاسگاه را به توپ بست.

پس از ویرانی پاسگاه کلوز توسط توپخانه دشمن و اتمام فشنگ‌های حسینعلی صدآفرین، وی برای جلوگیری از افتادن سلاح به دست دشمن، اسلحه خود را شکست و در درگیری تن‌به‌تن با نیروهای روس به شهادت رسید.

فرمانده نیروهای روس که از نیروهای مرزی خود و آشنا به زبان ترکی و فارسی به همراه داشته است، هویت این نیروی فداکار و با شهامت را پرس و جو می کند و افراد بومی منطقه نام او "صدآفرین" را بر زبان می آورند و فرمانده روس با پی بردن به معنای نام بلند و با تحسین شجاعت وی، او را «هزار آفرین» نامید.

پس از پایان درگیری، اهالی روستای خواجه‌بلاغی با پیکر شهید مواجه شده و به همراه ملامرتضی سیدحسینی پیله‌رود، بر او نماز گزارده و وی را در همان پاسگاه به خاک سپردند.

آرامگاه وی که سال‌ها پیش توسط فردی بنام طومار جعفری بازسازی شده است، همچنان محل زیارت خانواده و مردم است و همچنین، پاسگاه کلوز نیز به پاس دلاوری وی، به «پاسگاه صدآفرین» تغییر نام یافت.

این وقایع، نمادی از روحیه وطن‌دوستی مردم آذربایجان و مرزداران غیوری است که در سخت‌ترین شرایط، امنیت و شرف میهن را بر جان خود مقدم شمردند.