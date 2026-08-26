به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای رسیدگی به مشکلات صنعتگران آسیب دیده از جنایت آمریکایی-صهیونیستی به برخوار و شاهین شهر و میمه سفر کرده بود در بازدید از صنایع لوازم خانگی مستقر در شهرک صنعتی مورچه خورت وضعیت تولید ملی در این صنعت را بررسی وکیفیت تولید داخلی را برابر با کالا‌های باکیفیت خارجی توصیف کرد.

همچنین در این سفر نخستین کارخانه گرما ساز هوشمند ایرانی با صرفه جویی ۸۷ درصدی انرژی پس از دو سال تحقیق و کار دانش بنیان به بهره برداری رسید.

غلامحسین کسایی مدیرعامل این واحد صنعتی گفت: کارخانه گرما ساز هوشمند ایرانی با پنج میلیون دلار هزینه ساخت، دو هزار دستگاه ظرفیت تولید روزانه برای ۸۵۰ نفر اشتغال مستقیم، ایجاد کرده است.