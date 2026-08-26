به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این طرح‌ها شامل افتتاح فضای انتظامی و یک سالن ورزشی در محله شیرآباد و بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان با زیربنای کلی چهار هزار و ۱۳۹ متر مربع است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: افتتاح این طرح‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری، توسعه سرانه‌های خدماتی و ورزشی، بهبود فضا‌های عمومی و ارتقای سیمای شهری زاهدان انجام شد.

مجید روستا با اشاره به افتتاح ۲ طرح در محله شیرآباد گفت: ایجاد فضای انتظامی و سالن ورزشی در این محله گامی موثر برای تقویت زیرساخت‌های عمومی و خدماتی و پاسخگویی به بخشی از نیاز‌ها و مطالبات ساکنان منطقه است.

وی همچنین درباره طرح بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان گفت: ساماندهی و بهسازی فضا‌های شهری زمینه استفاده مطلوب‌تر شهروندان از فضا‌های عمومی و افزایش سرزندگی محیط شهری را فراهم می‌کند.