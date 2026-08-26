به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی کناره هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم شکر فاقد مجوز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه یک نفر در این راستا به مرجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: مردم نقش مهمی در ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو می‌توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش کنند.