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طرح کیفیت بخشی منابع انسانی مدارس دولتی در گام اول اجرا در ۱۳ منطقه خراسان جنوبی و برای ۱۰ درصد پرسنل شاغل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح کیفیت بخشی منابع انسانی مدارس دولتی در گام اول اجرا در ۱۳ منطقه خراسان جنوبی و برای ۱۰ درصد پرسنل شاغل برگزار شد.
مرتضوی افزود: این طرح با هدف تبدیل الزامات کلان حاکمیتی به اقدامات عملیاتی در سطح مدارس طراحی شده و با رویکرد عدالت آموزشی و توجه ویژه به توانمندسازی و ارتقاء شایستگیهای حرفهای همکاران مناطق کم برخوردار روستایی و شهری اجرا میشود.
وی گفت: دورههای توانمند سازی ضمن خدمت، فرصتی ارزشمند برای بهروزرسانی دانش، ایجاد مهارتهای نوین و بهبود عملکرد شغلی معلمان و مدیران و معاونان را فراهم میآورد و در نهایت منجر به ارتقای شایستگیهای حرفهای و تضمین حداقل سطح کیفی آموزش در تمام نقاط خراسان جنوبی میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در این طرح که به صورت هماهنگ کشوری از مرداد ماه آغاز شده است در ۴۵ کلاس خراسان جنوبی با حضور حدود هزار و ۳۵۰ نفر از همکاران فرهنگی در دورههای تحصیلی ابتدایی، متوسطه و همچنین مدیران و معاونان مدارس برگزار شد.
مرتضوی گفت: همچنین ۱۷۸ آموزگار، ۶۶ مدیر و معاون و ۱۳۵ دبیر متوسطه نظری و فنی تا پنجشنبه ۵ شهریور در این دورهها با تمرکز بر نیازهای حرفهای همکاران و در راستای بهبود کیفیت فرآیندهای آموزشی و تربیتی و تقویت شایستگیهای تخصصی و حرفهای آنان آموزش میبینند.