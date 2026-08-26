زمینلرزه ۴ ریشتری حوالی بویین سفلی در بانه را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی ساعت ۱۱:۱۹ امروز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵، در مرز عراق و استان کردستان و حوالی بویین سفلی از توابع شهرستان بانه به وقوع پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری، این زمینلرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۴۵.۹۳ درجه طول شرقی و ۳۵.۷۶ درجه عرض شمالی ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در ۲۰ کیلومتری بویین سفلی، ۲۲ کیلومتری ارمرده و ۲۶ کیلومتری بانه قرار داشته است.
این زمینلرزه همچنین در فاصله ۱۰۸ کیلومتری سنندج و ۱۸۹ کیلومتری کرمانشاه به ثبت رسیده است.
تاکنون هیچ گونه خسارت جانی و مالی ناشی از آن گزارش نشده است.