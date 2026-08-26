زمین‌لرزه ۴ ریشتری حوالی بویین سفلی در بانه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی ساعت ۱۱:۱۹ امروز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵، در مرز عراق و استان کردستان و حوالی بویین سفلی از توابع شهرستان بانه به وقوع پیوست.