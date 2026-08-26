دهها طرح عمرانی، زیرساختی و درمانی در بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن با مجموع اعتبار بالغ بر ۱۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار خرم‌آباد تنکابن، با اشاره به افتتاح طرح‌های هفته دولت در این بخش گفت:طرح های که امروز در بخش خرم‌آباد به بهره‌برداری رسیدند، با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجراشد.

پرویز قاسمی، افزود: در حوزه راهداری و بهسازی معابر، عملیات اجرای روکش و بهسازی آسفالت به طول ۲۰ کیلومتر در قالب ۲۰ طرح و با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال تکمیل و افتتاح شد.

بخشدار خرم‌آباد به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی اشاره کرد و گفت: طرح‌های توسعه شبکه برق و فیبر نوری به طول تقریبی ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر در قالب ۱۵ طرح مجزا و با اختصاص ۱۱۱ میلیارد ریال اعتبار به مرحله بهره‌برداری رسید.

قاسمی در ادامه با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های درمانی منطقه بیان کرد: تکمیل عملیات عمرانی بیمارستان امام خمینی (ره) با اعتباری بالغ بر ۴۱۱ میلیارد ریال از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت بود که امروز افتتاح شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت شهری نیز شهرداری خرم‌آباد طرح های عمرانی متعددی را با مجموع اعتبار ۳۳۳ میلیارد ریال به سرانجام رسانده است که نقش مؤثری در بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان خواهد داشت.