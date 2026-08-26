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شهردار نسیمشهر از اجرای نزدیک به ۲۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد بخشی از این طرحها در هفته دولت و مابقی در دهه فجر به بهرهبرداری میرسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی در حاشیه بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان بهارستان از روند پیشرفت طرح های عمرانی نسیمشهر گفت: سه تا چهار پروژه از مجموع طرحهای در دست اجرا در هفته دولت افتتاح خواهد شد و سایر پروژهها نیز برای بهرهبرداری در دهه فجر آماده میشوند.
وی با تأکید بر تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام سالهای گذشته افزود: تا دهه فجر امسال تمامی پروژههای نیمهتمام سالهای گذشته تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
شهردار نسیمشهر همچنین با اشاره به اجرای طرحهای مدرسهسازی در راستای تعهدات دولت و تفاهم ملی مدرسهسازی گفت: عملیات احداث پنج مدرسه از شب عید امسال آغاز شده و بر اساس بازدید اخیر، پیشرفت فیزیکی این طرحها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
باباحسینی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این پنج مدرسه نیز تا دهه فجر تکمیل و برای تحویل به آموزش و پرورش آماده شوند.