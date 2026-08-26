جشن میلاد امامزاده عبدالله بن موسی بن جعفر (ع) همزمان با دوازدهم ربیع‌الاول و در قالب برنامه‌های هفته وحدت، با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیزاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بافق، با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: دوازدهم ربیع‌الاول مصادف با میلاد سراسر نور آقا امامزاده عبدالله بن موسی بن جعفر (ع) است که با برنامه‌های هفته وحدت و به مناسبت میلاد آقا رسول‌الله (ص) همراه شده است.وی افزود: این مراسم با اجرای برنامه‌های مختلف از جمله سرود، مداحی و سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین اجرای ویژه‌برنامه مسابقه نشاط در محله امامزاده عبدالله برگزار شد.

حجت‌الاسلام حقیقت رئیس هیئت امنای امامزاده عبدالله بافق نیز با اشاره به جایگاه امامزادگان در جامعه گفت: مسلم است امامزادگان در هر شهری که هستند، حلقه وصل بین مردم و ولایت و امامت و مرکزی برای شارژ معنوی مردم هستند و دل‌ها را تلطیف می‌کنند.رئیس هیئت امنای امامزاده عبدالله بافق در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد هیئت امنا پرداخت و اظهار کرد: برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های شهادت ائمه (ع)، نورافشانی، کمک‌های معیشتی و اجرای مراسم عقد از جمله برنامه‌های برگزارشده در این مکان مقدس است.

وی به اقدامات عمرانی هم اشاره کرد و گفت: تکمیل شبستان جوادالائمه (ع)، احداث باغچه ورودی، مرمت پشت‌بام و ترمیم آینه‌کاری و کاشی‌های امامزاده از جمله اقدامات عمرانی در این مجموعه بوده است.