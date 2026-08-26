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مسابقات انتخابی و قهرمانی تیم ملی بزرگسالان مویتای برای حضور در رقابتهای ایندورگیمز عربستان ۲۰۲۶ با قهرمانی خوزستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پایان مسابقات انتخابی و قهرمانی تیم ملی بزرگسالان مویتای که به میزبانی اراک و در پنج وزن برگزار شد، تیم خوزستان برای سومین سال پیاپی با کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره، با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و بار دیگر عنوان برتر کشور را از آن خود کرد.
در این پیکارها، امیرعلی دستی در وزن ۵۴- کیلوگرم و سامان ترکانمفرد در وزن ۵۷- کیلوگرم مدال طلا گرفتند و محمدامین منصوری نیز در وزن ۷۵- کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.