به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پایان مسابقات انتخابی و قهرمانی تیم ملی بزرگسالان موی‌تای که به میزبانی اراک و در پنج وزن برگزار شد، تیم خوزستان برای سومین سال پیاپی با کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره، با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و بار دیگر عنوان برتر کشور را از آن خود کرد.

در این پیکارها، امیرعلی دستی در وزن ۵۴- کیلوگرم و سامان ترکان‌مفرد در وزن ۵۷- کیلوگرم مدال طلا گرفتند و محمدامین منصوری نیز در وزن ۷۵- کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.