ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان
همزمان با حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به تپه علی الطاهر و شهرک المنصوری در شهر صور در جنوب لبنان، یک فروند پهپاد بمب گذاری شده در شهرک المنصوری منفجر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ به نقل از خبرگزاری النشره لبنان، همزمان با حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به تپه علی الطاهر و شهرک المنصوری در شهر صور در جنوب لبنان، یک فروند پهپاد بمب گذاری شده در شهرک المنصوری منفجر شد.
این درحالیست که ارتش اسرائیل چند انفجار در اطراف شهرک صربین ، دو انفجار در شهرک بنت جبیل و یک انفجار در شهرک مجدول زون در جنوب لبنان انجام داد و نظامیان اسرائیلی خانه هایی را در شهرک بیوت السیاد درجنوب لبنان به آتش کشیدند.
از سوی دیگر یک دستگاه تانک رژیم صهیونیستی چند گلوله به شهرک المنصوری در شهر صور شلیک کرد.
این درحالیست که جنگنده های اسرائیلی دیشب منطقه القنطره در شهر مرجعیون در جنوب لبنان را نیز هدف حملات خود قرار دادند.
افزایش آمار شهدای لبنانی در حملات صهیونیستها به ۴۳۵۰ نفر
بر اساس آمار وزارتخانه بهداشت لبنان ، تعداد شهدای لبنان در جنایات صهیونیستها از ۲ مارس تاکنون به ۴۳۵۰ نفر و آمار زخمیها به ۱۲۳۱۰ تن رسید.
دیروز ارتش رژیم صهیونیستی همانند روزهای گذشته حملات خود را به جنوب لبنان تشدید کرده و با حملات هوایی، توپخانهای، بمباران و تحرکات زمینی، شهرهای چهار منطقه صور، نبطیه، مرجعیون و بنت جبیل را هدف قرار داد.
ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف لبنان