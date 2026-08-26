افزایش آمار شهدای لبنانی در حملات صهیونیست‌ها به ۴۳۵۰ نفر

بر اساس آمار وزارتخانه بهداشت لبنان ، تعداد شهدای لبنان در جنایات صهیونیست‌ها از ۲ مارس تاکنون به ۴۳۵۰ نفر و آمار زخمی‌ها به ۱۲۳۱۰ تن رسید.

دیروز ارتش رژیم صهیونیستی همانند روز‌های گذشته حملات خود را به جنوب لبنان تشدید کرده و با حملات هوایی، توپخانه‌ای، بمباران و تحرکات زمینی، شهر‌های چهار منطقه صور، نبطیه، مرجعیون و بنت جبیل را هدف قرار داد.