رئیس دبیرخانه همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر، از ثبت‌نام بیش از ۱۱ هزار نفر در این همایش و ارسال حدود سه هزار اثر به آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسن حسنی در مراسم دومین همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر گفت: برای رسیدن به این مرحله، فرایندی سخت و پرچالش طی شد و تلاش کردیم با نگاهی دقیق و مبتنی بر سند تحول بنیادین و سند ملی برنامه درسی، حوزه‌های مرتبط با دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها را پوشش دهیم.

وی افزود: برای معرفی جایزه ، در شبکه شاد اطلاع‌رسانی انجام و بیش از دو میلیون بازدید از محتوای مربوط به جایزه ثبت شد و بیش از ۱۱ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند.

رئیس دبیرخانه همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر گفت : با وجود مشکلاتی از جمله قطعی اینترنت، حدود سه هزار نفر موفق شدند آثار خود را در سامانه ارسال کنند. پس از بررسی اولیه، ۴۰۴ اثر ، واجد شرایط شاخص‌های جایزه شناخته و برای مرحله داوری اولیه ارجاع داده شدند.

حسنی افزود : در مرحله بعد، ۸۲ اثر برای داوری تخصصی انتخاب و در نهایت ۱۳ اثر با نظر داوران تخصصی و برجسته به عنوان آثار نهایی انتخاب شدند که اسامی داوران نیز اعلام خواهد شد.

وی درباره پراکندگی آثار ارسالی در استان‌ها گفت : در میان ۴۰۴ اثری که به مرحله داوری اولیه راه پیدا کردند، استان تهران با ۹۳ اثر بیشترین تعداد را داشت، پس از آن خراسان رضوی با ۳۹ اثر، گیلان با ۲۲ اثر و اصفهان با ۲۱ اثر قرار گرفتند.

حسنی افزود: از استان‌های یزد، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد نیز هر کدام دو اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

رئیس دبیرخانه همایش جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر با اشاره به مشارکت معلمان از استان‌های مختلف گفت: آثار ارسالی از سراسر کشور نشان می‌دهد استقبال از جایزه به استان‌های مختلف گسترش پیدا کرده و معلمان در نقاط مختلف کشور در این رویداد مشارکت داشته‌اند.