­با نظر وزیر ورزش و جوانان، پاداش بانوانی که در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان موفق به کسب مدال طلا شوند، ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای شرکت در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان در یکصد و پنجاه‌وششمین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی بررسی شد.

این نشست به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور رؤسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های دارای نماینده در این رقابت‌ها برگزار شد و مسئولان رشته‌های مختلف گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی ورزشکاران و ارزیابی فنی خود از شانس مدال‌آوری نمایندگان ایران ارائه کردند.

حضور ورزش ایران در ادوار گذشته بازی‌های جهانی عشایر عمدتاً به اعزام یک یا چند ورزشکار یا تیم در تعدادی از رشته‌ها محدود بود، اما در ششمین دوره این رقابت‌ها، ایران برای نخستین‌بار حضوری متفاوت و منسجم در قالب یک کاروان ۱۳۰ نفره خواهد داشت.

با رویکرد حمایتی وزارت ورزش و جوانان برای معرفی و اعتلای جایگاه ورزش‌های سنتی و بومی ایران در عرصه بین‌المللی، کاروان کشورمان با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» راهی قرقیزستان خواهد شد.

براساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات، حدود پنج هزار ورزشکار از ۱۰۰ کشور در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر حضور خواهند داشت. این رقابت‌ها از ۹ تا ۱۶ شهریورماه در ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار می‌شود.

در نشست تخصصی بررسی وضعیت کاروان اعزامی، رؤسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های مربوطه به تفکیک گزارشی از آخرین شرایط ورزشکاران خود ارائه کردند و برآورد فنی از شانس مدال‌آوری نمایندگان ایران در این مسابقات داشتند.

تیراندازی با کمان، سوارکاری، بدنسازی و پرورش اندام، انجمن‌های ورزشی، انجمن ورزش‌های رزمی، کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی از مجموعه‌های حاضر در این اعزام هستند و انجمن کوراش نیز در تدارک حضور در این رقابت‌هاست.

ورزشکاران ایران در ۲۳ رشته شامل مچ‌اندازی، قوی‌ترین مردان، مس‌رستلینگ (چوب‌کشی)، کمان‌گیری روی اسب، تنگه ایلو، هفت‌سنگ، طناب‌کشی، سوارکاری، کشتی آلیش، کشتی پهلوانی، سومو، مغول بوخ، سریوم کره، خاپساگای، گیولش آذربایجان، قرقیز کورش، قزاق کورسی، کشتی کمربندی تاجیکستان، کوراش، سامبو، گورش، کورش و کمان‌گیری سنتی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

از مجموع ۲۳ رشته‌ای که ایران در آنها نماینده دارد، کشتی یکی از رشته‌هایی است که شانس بالایی برای کسب مدال طلا برای آن پیش‌بینی شده است. غیبت نمایندگان ترکیه در این بخش از رقابت‌ها نیز می‌تواند شرایط متفاوتی را برای نمایندگان کشورمان در مسیر کسب مدال‌های طلا رقم بزند.

در رشته قوی‌ترین مردان نیز ایران از شانس‌های حضور روی سکوی قهرمانی محسوب می‌شود. پرچمداری کاروان «رهبر شهید» در قرقیزستان به رضا قیطاسی، قهرمان قوی‌ترین مردان ایران، سپرده شده است.

قیطاسی در دوره گذشته بازی‌های جهانی عشایر تنها مدال کاروان اعزامی ایران را به دست آورد و در این دوره نیز یکی از امید‌های مدال‌آوری کشورمان خواهد بود.

از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست، برگزاری رقابت‌های کشتی پهلوانی بود که مالکیت جهانی آن متعلق به ایران است.

تا پیش از این، مسابقات کشتی پهلوانی در بازی‌های جهانی عشایر زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شد، اما از این دوره، رقابت‌ها تحت پوشش فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برگزار خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم، مسابقات کشتی پهلوانی که رشته‌های متعددی را شامل می‌شود، با کیفیت بهتری نسبت به گذشته برگزار شود. این در حالی است که کشتی پهلوانی ایرانی نیز برای نخستین‌بار به جمع رشته‌های این بازی‌ها اضافه شده است.

تاکنون ۳۶ کشور برای حضور در مسابقات کشتی پهلوانی ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند تا در این رقابت‌ها روی تشک بروند.

یکی دیگر از برنامه‌های ویژه کاروان ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، طراحی پوشش اعضای کاروان با الهام از لباس اقوام مختلف ایرانی است.

بر این اساس، پوشش‌های برگرفته از فرهنگ ۱۰ قوم ایرانی طراحی شده است و دختران و پسران کاروان ایران با این لباس‌ها در مراسم افتتاحیه بازی‌های جهانی عشایر رژه خواهند رفت؛ اقدامی که با هدف نمایش تنوع و غنای فرهنگی ایران در یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد انجام خواهد شد.

فدراسیون ورزش روستایی و عشایری به‌عنوان متولی اصلی اعزام کاروان ایران، پاداش مدال‌آوران طلا، نقره و برنز بازی‌های جهانی عشایر را به ترتیب ۳۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

با توجه به حضور ۱۰ ورزشکار زن در ترکیب کاروان ایران و با هدف ایجاد انگیزه مضاعف برای مدال‌آوری بانوان، با نظر دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پاداش بانوانی که موفق به کسب مدال طلا شوند به‌طور ویژه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

بر این اساس، بانوان طلایی کاروان ایران ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر از میزان پاداش عمومی تعیین‌شده برای مدال طلا دریافت خواهند کرد.

احمد دنیامالی در جمع‌بندی این نشست با اشاره به اهمیت ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر گفت: «بازی‌های جهانی عشایر عمدتاً یک رویداد فرهنگی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها با برگزاری اجلاس کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تقارن دارد، برای ما مهم بود که در این دوره از بازی‌ها در قالب یک کاروان و با برنامه‌ریزی دقیق شرکت کنیم.»

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: «تا آنجا که توانسته‌ایم تمهیدات لازم را برای حضور موفق نمایندگان کشورمان در قرقیزستان فراهم کرده‌ایم و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نیز نشان می‌دهد ورزشکاران ما در رشته‌های مختلف از شانس خوبی برای مدال‌آوری برخوردار هستند.»

وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای پوشش اعضای کاروان در مراسم افتتاحیه اظهار داشت: «یکی از اتفاقاتی که در چنین رویداد‌هایی ثبت می‌شود و به یادگار می‌ماند، رژه ورزشکاران در مراسم افتتاحیه است. ایران از اقوام مختلف تشکیل شده و ما برای اینکه تنوع قومیتی کشورمان را به نمایش بگذاریم، با پوشش ۱۰ قوم ایرانی در مراسم رژه حاضر خواهیم شد.»

دنیامالی افزود: «این حرکت به نوبه خود یک پیام فرهنگی و سیاسی دارد، اما اصل کار ما ورزش است و امیدواریم ورزشکاران ایران بتوانند در این رقابت‌ها به مدال‌های طلا دست پیدا کنند.»

وزیر ورزش و جوانان اضافه شدن کشتی پهلوانی ایرانی به جمع رشته‌های بازی‌های جهانی عشایر را یکی دیگر از اتفاقات مهم این دوره دانست و گفت: «اضافه شدن کشتی پهلوانی ایرانی به جمع رشته‌های بازی‌های جهانی عشایر اتفاق خوبی برای ورزش کشور است. تلاش می‌کنیم کشتی پهلوانی ایرانی را به فهرست رشته‌های بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی نیز وارد کنیم.»

دنیامالی همچنین بر ضرورت پوشش رسانه‌ای این رویداد تأکید کرد و از فدراسیون ورزش روستایی و عشایری به‌عنوان متولی اصلی اعزام خواست زمینه پخش تلویزیونی رقابت‌ها را با هدف معرفی هرچه بیشتر ورزش‌های سنتی و بومی فراهم کند.

از دیگر نکات قابل توجه در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶، همزمانی این رویداد با اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان و جشن ملی این کشور در روز افتتاحیه بازی‌هاست.

حضور مقامات و رؤسای جمهور کشور‌های مختلف در این مراسم می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات و دیپلماسی ورزشی میان ملت‌ها و کشور‌های حاضر در این رویداد فراهم کند.

در این نشست همچنین مسئولان فدراسیون‌ها و انجمن‌های حاضر از تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای تغییر شکل حضور ایران در بازی‌های جهانی عشایر از اعزام‌های محدود و انفرادی به حضور در قالب یک کاروان منسجم استقبال کردند.

این تصمیم می‌تواند آغاز مسیری جدید برای حضور هدفمندتر ورزش ایران در دوره‌های آینده این رقابت‌ها باشد تا با برگزاری مسابقات انتخابی، افزایش کیفیت آماده‌سازی و انتخاب بهترین نفرات، حضور ایران در بازی‌های جهانی عشایر از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا کند.

گفتنی است سرپرستی کاروان «رهبر شهید» در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر برعهده سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان است.

کاروان ۱۳۰ نفره ورزش ایران روز جمعه (۶ شهریورماه) با شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» راهی قرقیزستان خواهد شد.