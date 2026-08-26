فرماندار شوشتر گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۶۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال،در شهرستان شوشتر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

افتتاح ۱۶۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شوشتر

افتتاح ۱۶۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شوشتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش قنبری فرماندار شهرستان اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند خدمت‌رسانی به مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی در شوشتر متوقف نشد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تلاش کردند طرح‌های اولویت‌دار را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: این ۱۶۹ پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی، خدمات شهری و روستایی، بهداشت و درمان، آموزش، راه، کشاورزی و زیرساخت‌های عمومی اجرا می‌شوند و در مجموع ۹۱ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان شوشتر با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های هفته دولت گفت: در حوزه بهداشت و درمان پنج پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در برنامه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افتتاح خانه بهداشت آبگنجی، خانه بهداشت بند شعیبیه، رونمایی از طبقات دوم تا چهارم بیمارستان جدید، یک دستگاه آمبولانس و پنج دستگاه دیالیز جدید اشاره کرد.

قنبری ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌های شاخص شهرستان، پروژه پل چهارم شوشتر است که با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان در برنامه هفته دولت عملیات آن آغاز شد و از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: در حوزه شهرداری شوشتر نیز ۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به اجرای چهار پروژه آسفالت، جدول‌گذاری و روکش آسفالت بافت قدیم و احداث غسالخانه آرامستان بهشت رضا اشاره کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان شوشتر گفت: در بخش میان‌آب شوشتر نیز ۶۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان اجرا می‌شود که شامل طرح‌های زیرسازی و آسفالت معابر، پیاده‌روسازی و دیگر پروژه‌های عمرانی روستایی است.

قنبری افزود: در بخش مرکزی شوشتر نیز ۴۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان و در بخش شعیبیه ۱۶ پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در برنامه هفته دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه آموزش اظهار کرد: نوسازی مدارس هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در این ایام اجرا می‌کند که شامل احداث مدارس جدید از جمله مدرسه شهید مشهدی‌زاده، مدرسه فلاحی، مدرسه شیخ مفید و… است.

وی ادامه داد: در حوزه راه و شهرسازی نیز ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل لکه‌گیری و روکش آسفالت محور اهواز-ملاثانی-شوشتر-گتوند و لکه‌گیری و روکش آسفالت محور سه‌راهی گاوسوار-مسجدسلیمان-اندیکا است.

قنبری درباره اقدامات حوزه کشاورزی گفت: مجموعه جهاد کشاورزی نیز سه پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان دارد که شامل آبیاری تحت فشار، آبیاری تحت فشار (بارانی) و طرح‌های آبیاری زیرسطحی با هدف تأمین اعتبار و افزایش بهره‌وری منابع آب در بخش کشاورزی است.

وی افزود: در حوزه روستا‌های فاقد دهیاری نیز ۱۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و یک پروژه کلنگ‌زنی با اعتبار ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در راستای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی روستایی اجرا خواهند شد.

وی همچنین گفت: شهرداری شرافت نیز یک پروژه با اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای روکش آسفالت معابر خیابان‌های امام و رهبری در برنامه دارد.

قنبری با اشاره به سایر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده افزود: در حوزه پرورش ماهی متراکم نیز پنج پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در هفته دولت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های هفته دولت تنها به طرح‌های بزرگ محدود نمی‌شوند، اظهار کرد: مجموعه‌ای از پروژه‌های خدماتی، روستایی و زیرساختی در کنار طرح‌های شاخصی همچون پل چهارم شوشتر و پروژه‌های بیمارستان جدید در حال اجراست که هدف همه آنها ارتقای سطح خدمات و بهبود کیفیت زندگی مردم است.

فرماندار شوشتر درباره تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط جنگی کشور گفت: شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند خدمت‌رسانی در شهرستان را متوقف نکرد و تلاش مجموعه مدیریت شهرستان و دستگاه‌های اجرایی این بود که کار مردم روی زمین نماند و پروژه‌های ضروری با جدیت دنبال شوند.

قنبری افزود: هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه عملکرد دولت به مردم است و تلاش کرده‌ایم در کنار پروژه‌های بزرگ و زیرساختی، طرح‌هایی را نیز اجرا کنیم که مردم اثر آنها را به صورت مستقیم در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی خاطرنشان کرد: مجموع ۱۶۹ پروژه هفته دولت با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، بیانگر تداوم روند توسعه و خدمت‌رسانی در شوشتر است و مدیریت شهرستان پیگیری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجرای طرح‌های جدید و جذب اعتبارات بیشتر را ادامه خواهد داد.