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در سومین روز از هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدمات رسانی و تولیدی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عملیات اجرایی احداث ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان لیلان با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان با حضور استاندار آذربایجانشرقی آغاز شد.
در سفر یکروزه بهرام سرمست به لیلان نیروگاه انرژی خورشیدی سه مگاواتی نیز کلنگزنی شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت چهار هکتار و با مشارکت و همت کمیته امداد امام خمینی استان و با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
در ملکان واحد تولید روغن موتوربا هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی با حضور استاندارآذربایجان شرقی به بهره برداری رسید و کلنگ احداث شهرک فرهنگیان در مبارک شهر از توابع این شهرستان به زمین زده شد.
در شهرستان اهر بهرهبرداری از پنج طرح عمرانی روستایی شامل سنگفرش، دیوار حائل و زیرسازی همچنین سه باب خانه بهداشت روستایی و استخر معیشتی روستایی در مجموع با هزینه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
طرح آسفالتریزی معابر سه روستا و همچنین افتتاح کانال آبیاری روستایی در شهرستان هوراند در مجموع با هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار افتتاح شد.
طرحهای عمرانی شهرداری کلوانق هریس با ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این طرحها شامل آسفالتریزی و بهسازی معابر، کفپوش پیادهروها، جدولگذاری، اجرای سردرب و تملک مسیرگشایی است.
طرحهای عمرانی شهرداری بخشایش هریس هم با اعتبار۵۰ میلیارد تومانی شامل زمین چمن مصنوعی شهدای جنگ رمضان، آسفالتریزی و جدولکشی، بهسازی و کفپوش کمربندی و نصب چراغهای تزئینی معابرافتتاح شد.
طرحهای عمرانی، خدماتی، گردشگری و تولیدی با هزینه ۱۸۸ میلیارد تومان در شهرستان شبستربه بهرهبرداری رسید.
سالن فعالیتهای نمایشی شهرستان شبستر، بهینهسازی و اصلاح شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط روستایی، مجتمع گردشگری، واحد تولیدی لوازم خانگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۲۰ هزار دستگاه و اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر و ۹ دستگاه ماشینآلات و خودروهای خدماتی شهرداری شندآباد از جمله این طرحها بود.
در بخش مرکزی شهرستان میانه ۱۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل شامل تجهیز و نوسازی ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و اصلاح شبکه توزیع آب و مخزن پلیاتیلنی روستایی و دهیاریهای تابع بخش مرکزی، اجرای چمن مصنوعی مدرسه روستایی، روکش آسفالت راه روستایی، احداث ۲۴ واحد مسکن مددجویی، اجرای پروژههای حوزه مخابرات و برق و آغاز احداث کارخانه تولید کنسانتره و اسانس و قطعات بتنی و بهرهبرداری از واحد بتن آماده و تولید شن و ماسه و قطعات بتنی است.
مراسم افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی شهرستان ترکمانچای با اعتباری افزون بر ۵۷ میلیارد تومان برگزار شد. این پروژهها شامل طرحهای دهیاریها، توسعه شبکه برقرسانی و ارتقاء فناوری مخابراتی است.
در مراغه ۱۸ طرح برق، آب و فاضلاب با هزینه ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
این طرح شامل اصلاح شبکه، برق رسانی به واحدهای مسکن ملی، هوشمند سازی کنتورهای برق، تعویض چراغها، اجرای شبکه فاضلاب در روستاها و آبرسانی است.
همزمان با این طرحها ۱۲ طرح حوزه آب و برق نیز با تخصیص اعتبار ۴۵ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.
چندین طرح عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بستان آباد با هزینه ۱۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. آسفالت ریزی و جدول گذاری و مسیرگشایی چهار روستا در بخش مرکزی و یک واحد مسکن مددجویی روستایی از جمله این طرحها بود.
چهار طرح عمرانی، زیرساختی و آبزیپروری در بخش گرمادوز شهرستان خداآفرین با هزینه ۲۵۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
مرحله دوم مجتمع پرورش ماهی ۱۵ هزار تُنی کشت و صنعت شهید سلیمانی با ۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم، ارتقای فناوری به سامانه (۶۱۵۰ ptn) و همچنین تغییر فناوری از کابل مسی به اکسس هواوی در روستاها و آسفالتریزی خیابان آرامستان و کوچههای شهر لاریجان، دیوار حایل سیلبند و تابلوی ورودی این شهرو روکش آسفالت جاده شرفه ـ آبشاحمد از جمله این طرحها بود.
سه طرح ارتباطاتی در ۳۰۰ زیر پروژه با اعتباری افزون بر ۷۵۷ میلیارد تومان درآذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.
استاندار در مراسم افتتاح این طرحها که به صورت ویدیو کنفراس برگزار شد گفت: ارتباطات نقش بسیار بالایی در توسعه استان دارد چرا که لازمه رسیدن به حکمرانی هوشمند پوشش ارتباطی مناسب است
سه طرح عمرانی و ورزشی شامل چمن مصنوعی و جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستایی با هزینه افزون بر۱۷ میلیارد تومان در شهرستان چاراویماق افتتاح شد.
در بخش یامچی هم طرح زیر سازی، جدول گذاری وآسفالت معابر سه روستا و مجهزترین واحد فرآوری و تولیدی قهوه در شمال غرب کشور با اشتغالزایی برای ۱۰ نفر در مجموع با هزینه ۷۳ میلیارد تومان افتتاح شد.