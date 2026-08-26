استاندار اردبیل گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش کشاورزی، یکی از اولویت‌های مهم استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در آیین افتتاح شهرک تخصصی کشاورزی اردبیل اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش کشاورزی، یکی از اولویت‌های مهم استان است.

وی اصلاح الگوی کشت را از دیگر موضوعات مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در این راستا باید به سمت علم‌آفرینی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه آبیاری مدرن گفت: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در مزارع خرد به سیستم آبیاری مدرن مجهز شده و اردبیل در دولت چهاردهم رتبه نخست کشور را در این زمینه به دست آورده است.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت مرزی استان اردبیل در توسعه کشاورزی مدرن بیان کرد: باتوجه‌به شرایط مرزی، فرصت مناسبی برای توسعه گلخانه‌های مدرن و هوشمند در استان فراهم شده است.

وی افزود: ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات گلخانه‌ای، به‌ویژه در تولید محصولات متنوع، اهمیت زیادی دارد و تاکنون ۱۲۰ هکتار از گلخانه‌های استان به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار اردبیل همچنین از هدف‌گذاری برای افزایش تولیدات شیلات خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار تن تولیدات شیلاتی در استان داریم که هدف‌گذاری شده این میزان به ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد.