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مراسم گرامیداشت شهدای دولت با حضور جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد و در جوار تربت شهید محراب آیتالله صدوقی برگزار و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای والامقام گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزای صداوسیمامرکز یزد، مراسم گرامیداشت شهدای دولت با حضور جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد و در جوار تربت شهید محراب آیتالله صدوقی برگزار و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای والامقام گرامی داشته شد.
استاندار یزد در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان، مهمترین نیاز امروز کشور را حفظ وحدت دانست و گفت: دشمن تلاش میکند صف واحد ملت را بشکند و باید با شناخت فتنهها و توطئهها، آنها را خنثی کنیم.
استاندار یزد با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: در مقطع خاصی از تاریخ کشور قرار داریم و دشمنان خبیث و حیلهگر نقشهها و توطئههای بسیاری علیه ایران طراحی کردهاند، اما هر بار حضور، آگاهی و هوشیاری مردم، نقشههای آنان را با شکست مواجه کرده است.
بابایی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال سلطه بر ملتهاست، گفت: باید جبهه حق را بهدرستی تشخیص دهیم، قدر و منزلت خود را بشناسیم و بدانیم دشمن از ملت ایران چه مطالبهای دارد تا بتوانیم در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنیم.
وی مقاومت را به معنای تسلیم نشدن در برابر خواستههای دشمن و تلاش برای حفظ کشور و نظام جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: امروز مهمترین نیاز کشور، حفظ وحدت است.
استاندار یزد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و همچنین بیانیه اخیر سپاه پاسداران در حمایت از دولت افزود: دشمن امروز تلاش میکند این صف واحد را درهم بشکند و همه ما باید با شناخت دقیق فتنهها و توطئههای دشمن، در برابر آنها هوشیار باشیم.
وی در پایان با قدردانی از هوشیاری و بصیرت مردم ایران خاطرنشان کرد: مردم ما با درایت، هوشیاری و درک بالا در مسیر حق و پشت سر ولایت ایستادهاند و امروز ایران عزیز ما در عرصه جهانی سربلند است.