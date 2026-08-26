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دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: یکی از اهداف دشمن ایجاد این تصور است که ساختار کشور از کار افتادهاست بنابراین نباید دستگاههایی مثل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر وظایف خود را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین ذوالفقاری نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یکی از شاخصهای مهم رفتار مؤمنانه و اخلاقی را آرامش برای خود و امنیت برای دیگران» دانست و گفت: باید از خود بپرسیم آیا حضور ما در محیط کاری برای دیگران امنیت ایجاد میکند یا ناامنی.
وی افزود: قرار نیست کسی وقتی وارد سازمان میشود احساس کند به محیطی آمده که باید از آن فرار کند. باید کاری کنیم که همکاران از حضور در محل کار احساس رضایت داشته باشند و هنگام خروج نیز از نظر روحی و روانی آسیب ندیده باشند.
ذوالفقاری افزود: اگر با هم اختلاف نظر داریم، اشکالی ندارد؛ جلسه برای همین است که دیدگاههای مختلف مطرح شود. ممکن است نظر من رد شود و نظر دیگری پذیرفته شود. این نباید موجب کینه و دلخوری شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور تصریح کرد: در جریان جنگ نیز تلاش کردیم ضمن رعایت ملاحظات و حفظ سلامت کارکنان، وظایف جاری و فوری ستاد متوقف نشود؛ زیرا یکی از اهداف دشمن میتواند ایجاد این تصور باشد که ساختارهای کشور از کار افتادهاند.
ذوالفقاری گفت: در چنین شرایطی باید هم از کارکنان مراقبت کنیم و هم وظایف خود را انجام دهیم. ستاد و شوراهای هماهنگی استانها نیز در این مدت تلاش کردند کارها و مسئولیتهای خود را ادامه دهند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تحولات اخیر کشور و جنگ تحمیلی، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با ضربه زدن به فرماندهان، دانشمندان و ساختارهای مدیریتی کشور میتواند موجب اضمحلال سیستم اداره کشور شود، اما این اتفاق نیفتاد و ساختار کشور به کار خود ادامه داد.
وی افزود: دشمن در مراحل مختلف تصور میکرد با وارد کردن ضربات سنگین میتواند کار را یکسره کند، اما دید که فرماندهان جایگزین شدند، نیروها وظایف خود را ادامه دادند و مردم نیز برخلاف بسیاری از محاسبات، واکنش متفاوتی نشان دادند.
ذوالفقاری با بیان اینکه مردم در این شرایط نجابت و همراهی قابل توجهی از خود نشان دادند، تصریح کرد: امروز جنگ، بیش از آنکه صرفاً جنگ تجهیزات باشد، جنگ ارادههاست و مردم ایران با حضور و مقاومت خود سهم بزرگی در عبور کشور از این شرایط داشتهاند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به شرایط نیروهای نظامی و امنیتی گفت: در همین لحظه که ما در محیط اداری نشستهایم، نیروهایی در مرزها، دریا، مناطق عملیاتی و زیر کوهها در شرایط بسیار سخت مشغول دفاع از کشور هستند.
وی افزود: نیروهای دریایی در مناطق عملیاتی حتی با مشکلات طبیعی و محیطی مواجهاند و نیروهای هوافضا گاهی چندین شبانهروز در شرایط سخت زندگی میکنند و تنها برای سر زدن به خانواده، با رعایت ملاحظات امنیتی به خانه بازمیگردند.
ذوالفقاری با اشاره به ادامه تولید و فعالیتهای دفاعی کشور گفت: دشمن خطرناکی در برابر ما قرار دارد و بخش قابل توجهی از توان اطلاعاتی و نظامی کشورهای مختلف در حمایت از آن قرار گرفته است، اما نیروهای کشور با وجود همه فشارها ایستادهاند و وظایف خود را انجام میدهند.
وی ادامه داد: وقتی شرایط این نیروها را با شرایط خودمان مقایسه میکنیم، باید بدانیم که مسئولیت ما نیز در هر جایگاهی که هستیم، انجام درست وظیفه و خدمت به مردم است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت همدلی در مجموعه افزود: تلاش ما این است که ستاد به یک مجموعه منسجم و همدل تبدیل شود؛ مجموعهای که همه احساس کنند آبروی یکدیگر، آبروی خودشان است.
وی گفت: هرچه متانت، تدبیر و تقوای عملی ما بیشتر باشد، موفقتر خواهیم بود. نباید برای جایگاه و عنوان با یکدیگر رقابت ناسالم داشته باشیم؛ مسئولیتها ماندگار نیستند و هیچکدام از ما مالک جایگاهی که امروز در اختیار داریم نیستیم.
ذوالفقاری ادامه داد: اگر فردا مسئولیت از ما گرفته شد، باید همانطور رفتار کنیم که امروز رفتار میکنیم. انسان نباید دیگران را برای خودش بخواهد؛ باید برای خدا کار کند و خدمت به مردم را هدف قرار دهد.
وی با بیان اینکه ما باید ابتدا خودمان را اصلاح کنیم تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که در خانواده، محیط کار و جامعه با آن مواجهیم، با اصلاح رفتار خودمان قابل حل است. اگر واکنشهای ما کمتر و خودسازی ما بیشتر شود، بسیاری از مسائل پیرامونی نیز تغییر خواهد کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: با همدلی و همکاری کارکنان، دورهای ماندگار از نظر اخلاق، رفتار، کارآمدی و خدمت در ستاد رقم بخورد و همه ما بتوانیم در پایان مسیر، هم نزد مردم و هم نزد خداوند متعال روسفید باشیم.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به رویکرد خود در مدیریت ستاد گفت: هدف ما این است که با کمک صاحبنظران، ریلگذاریهایی انجام دهیم که حتی اگر در دوره مسئولیت فعلی به نتیجه نرسد، ماندگار باشد.
وی با اشاره به دیدار اخیر با رئیسجمهور اظهار کرد: در جلسهای که حدود بیش از یک ساعت به طول انجامید، مجموعهای از تصمیمهای مهم در حوزه مبارزه با موادمخدر اتخاذ شد که به اعتقاد من به اندازه تصمیمهای چند دولت اهمیت داشت.
ذوالفقاری ادامه داد: موضوع کشت شقایق الیفرا با جزئیات، آییننامه و دستورالعملهای مربوط، موضوع پیشگیری از کشت غیرمجاز و همچنین برنامه سالانه دستگاهها از جمله مواردی بود که در این جلسات مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه ستاد نباید در عرض دستگاههای عضو قرار گیرد، گفت: اگر قرار بود ستاد هم یکی از دستگاهها باشد، چه ضرورتی داشت که رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده داشته باشد؟ نقش ستاد این است که با دانش، تخصص، سیاستگذاری و طراحی، دستگاهها را وارد یک برنامه واحد کند.
وی افزود: مقرر شده است همه دستگاههای عضو، کل برنامههای خود را در حوزه مبارزه با موادمخدر به ستاد ارائه کنند؛ وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، پلیس، دستگاههای اطلاعاتی و سایر دستگاهها باید مشخص کنند در این حوزه چه برنامهای دارند.
ذوالفقاری گفت: باید یک برنامه کلان و جامع برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با موادمخدر، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، مقابله با قاچاق و سایر حوزهها داشته باشیم؛ برنامهای که هم قابل اجرا و نظارت باشد و هم بتوان آن را به نهادهای داخلی و بینالمللی ارائه کرد.
وی ادامه داد: طرح ملی نباید سندی باشد که در قفسه ادارات قرار گیرد؛ باید برنامه واقعی همه دستگاهها در آن دیده شود و ستاد بتواند بر اجرای آن نظارت کند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اهمیت احساس نقش در کارکنان تصریح کرد: یکی از عوامل مهم ایجاد انگیزه این است که هر کارشناس و مدیر احساس کند در تصمیمسازی و اجرای برنامهها نقش دارد.
وی افزود: مسائل معیشتی مهم است، اما احساس اثرگذاری نیز انگیزه بزرگی ایجاد میکند. به همین دلیل تلاش داریم کمیسیونها و کارگروههای تخصصی به گونهای فعالیت کنند که اعضا احساس کنند در سرنوشت سازمان و برنامهها نقش دارند.
ذوالفقاری با تأکید بر اهمیت زیست اخلاقی ادامه داد: در کنار مشکلات اقتصادی، اخلاقمداری یکی از نیازهای جدی امروز جامعه است و این موضوع باید از خودمان و محیط کاریمان آغاز شود.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از کینه، حسادت، غیبت، تهمت و قضاوت درباره دیگران تصریح کرد: نباید دائماً دیگران را قضاوت کنیم و عیوب آنها را ببینیم؛ هرکدام از ما آنقدر باید برای اصلاح عیوب خود وقت بگذاریم که فرصت کمی برای پرداختن به عیوب دیگران داشته باشیم.
نماینده رئیسجمهور افزود: حسادت و مقایسه دائمی خود با دیگران، پیش از هر چیز خود انسان را از بین میبرد. اینکه چرا دیگری به جایگاهی رسیده، چرا دیگری مسئول شده یا چرا امکاناتی دارد، نباید به کینه و تخریب تبدیل شود.
وی ادامه داد: غیبت، تهمت، تخریب و شایعهسازی، فضای سازمان را از بین میبرد. اگر درباره فردی مسئلهای وجود دارد، باید از مسیر قانونی و نظارتی پیگیری شود، نه اینکه در راهروها و جلسات غیررسمی درباره او صحبت و قضاوت شود.
ذوالفقاری با اشاره به اخلاقمداری به معنای آن نیست که در برابر ناکارآمدی، تخلف یا جرم بیتفاوت باشیم. اگر کسی مرتکب تخلف شود، باید در چارچوب قانون با او برخورد شود، اما حتی در برخورد قانونی نیز باید شخصیت و کرامت افراد حفظ شود.تصریح کرد: مدیریت صحیح یعنی هم وظیفه را مطالبه کنیم و هم حرمت افراد را نگه داریم. جابهجایی، ارزیابی عملکرد و برخورد قانونی منافاتی با اخلاقمداری ندارد؛ آنچه ممنوع است، تحقیر، تخریب، کینهتوزی و ایجاد تنش شخصی است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: حراست، بازرسی و مدیران باید هر موضوعی را که مطرح میشود بررسی کنند؛ اگر درست بود، پیگیری و اگر نادرست بود، از ایجاد شایعه و فضای منفی جلوگیری شود.