به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: در پی شکایت‌های متعدد شهروندان از فردی که با عنوان پیش‌فروش واحد‌های مسکونی اقدام به دریافت مبالغ هنگفت از آنان کرده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد، متهم با سوء استفاده از اعتماد شهروندان، با ترفند معاملات ساختمانی و زمینی به مساحت حدود ۴۰ هزار متر مربع را به مالباختگان نشان داده و با ارائه توضیحات و وعده‌های مربوط به ساخت و واگذاری واحد‌های مسکونی، اعتماد متقاضیان را جلب می‌کرد.

وی ادامه داد: این فرد حدود سه سال از هر یک از متقاضیان مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان دریافت کرده و در مجموع، پرونده متهم با حدود ۷۰۰ شاکی تشکیل شده است.

حسنوند گفت: متهم پس از دریافت وجوه، از سال ۱۴۰۲ متواری شده و با مخفی‌شدن در مکانی در اصفهان تلاش می‌کرد خود را از دسترس پلیس و مراجع قضائی دو رنگه دارد، که با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، محل اختفای متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی دستگیر شد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف پرونده افزود: متهم پس ازتشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی دراختیارمرجع قضائی قرار گرفت و بررسی‌های تکمیلی در خصوص وجوه دریافتی، نحوه فعالیت متهم و سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان باهشدار به شهروندان درباره کلاهبرداری درحوزه پیش فروش مسکن ادامه داد: شهروندان نباید تنها با دیدن زمین، ساختمان نیمه‌کاره، دفتر فروش یاطرح ساختمانی، درباره اعتباریک معامله تصمیم بگیرند وپیش از پرداخت هر گونه وجه باید مالکیت زمین، مجوز‌های ساخت، وضعیت ثبتی ملک، صلاحیت سازنده و قانونی بودن قرارداد از مراجع مربوط بررسی و استعلام شود و هیچ‌گاه مبالغ سنگین بر اساس وعده‌های شفاهی یا تبلیغات جذاب پرداخت نشود.

حسنوند گفت: پلیس با افرادی که سرمایه و اعتماد مردم را دست‌مایه کلاهبرداری قرار می‌دهند، قاطعانه برخورد می‌کند.