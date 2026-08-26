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باغ کتاب تهران از پنجشنبه ۵ شهریورماه به مدت ۴ روز میزبان جشن افتتاحیهی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با شروع اکران انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، جشن افتتاحیهی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» روز پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران با حضور احسان مهدی و ننه نقلی (گلی باقلوازاده) همراه با کاراکترهای این اثر در جمع بچهها و خانوادههایشان برگزار میشود. این برنامه به مدت ۴ روز تا یکشنبه ۸ شهریورماه ادامه دارد.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در سیارهای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانهایست که آنها را از دست آبدزکها نجات دهد. همزمان پسر بچهای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها میشود.»
انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، از چهارشنبه ۴ شهریورماه با شعار «نقشتو پیدا کن» اکران عمومی خود را آغاز میکند.