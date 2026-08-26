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رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با اشاره به هشدارهای سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان هواشناسی و دستگاههای مسئول درباره احتمال وقوع بارشهای حدی در پاییز، از تصمیم برای کاهش تدریجی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از حجم برنامهریزیشده مخزن سد دز تا نیمه مهرماه و آمادگی برای کاهش تراز سد گتوندعلیا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، با اشاره به پیشبینیهای اخیر درباره احتمال وقوع بارشهای حدی در فصل پاییز اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان هواشناسی کشور و برخی دستگاههای مسئول، در رابطه با وقوع شرایط و پدیده حدی بارش در پاییز پیشبینیهایی دارند و معتقدند که احتمالاً با بارشهای حدی در این فصل مواجه خواهیم بود؛ بر همین اساس نیز هشدارهایی در این زمینه صادر شده است.
وی افزود: در این راستا، جلسهای با حضور مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، دفتر مدیریت بحران و ستاد آب کشور برگزار شد و آخرین وضعیت مخازن سدها و آمادگی برای وقوع شرایط حدی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
رابعی تصریح کرد: پیشبینیهای هواشناسی بهطور طبیعی با عدم قطعیت همراه است، اما رویکرد ما آمادهسازی برای بدترین سناریو و دشوارترین شرایط احتمالی است تا بتوانیم در صورت وقوع بارشهای شدید، مدیریت مناسبتری بر شرایط داشته باشیم.
کاهش حجم سد دز برای افزایش ظرفیت کنترل سیلاب
رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با اشاره به وضعیت ظرفیت مخازن در این حوضه گفت: بیشترین نگرانی در حوزه کارون بزرگ مربوط به سدهای دز و گتوندعلیا است. سد دز در شاخه دز، یک سد تکمخزنی است و ضرورت دارد حجم مناسبی در مخزن آن برای مقابله با سیلاب و کنترل جریانهای احتمالی ایجاد شود.
وی ادامه داد: یکی از تصمیمات این جلسه، کاهش حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از حجم پیشبینیشده قبلی مخزن سد دز و اختصاص آن به ظرفیت کنترل سیلاب تا نیمه مهرماه بود. مقرر شد همکاران مربوطه این اقدام را بهصورت تدریجی تا نیمه مهرماه انجام دهند.
رابعی افزود: سد گتوندعلیا نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود؛ این سد اکنون در تراز بالایی قرار دارد و مقرر شد همکاران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، جلسات لازم را برگزار و برای کاهش تراز مخزن و آمادگی در برابر سیلابهای احتمالی اقدام کنند.
توزیع ریسک سیلاب میان مخازن سدها و رودخانههای پاییندست
وی ایجاد ظرفیت ایمن و مطمئن در پاییندست سدها را از نکات مهم مورد تأکید در جلسه عنوان کرد و گفت: لازم است ریسک ناشی از بارشهای سیلآسا میان حجم مخازن و ظرفیت آبگذری رودخانههای پاییندست توزیع شود. بخشی از ظرفیت مورد نیاز باید در مخازن سدها برای مدیریت سیلاب ایجاد شود و بخشی نیز به ظرفیت عبور جریان در رودخانهها اختصاص یابد.
رابعی اظهار کرد: در هر نقطهای از رودخانهها که به ترمیم و لایروبی نیاز وجود دارد، باید با توجه به فرصت باقیمانده، اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود. بهویژه در شاخه پاییندست سد دز و پاییندست
سد کرخه، گلوگاههایی وجود دارد که باید برای رفع مسائل آنها اقدام شود.
رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ افزود: در این جلسه مصوب شد سازمان آب و برق خوزستان با همکاری و مدیریت استانداری خوزستان، اقدامات لازم را تا زمان باقیمانده برای رفع گلوگاههای موجود و کسب آمادگی لازم انجام دهد.
ضرورت آمادگی کشاورزان و شبکههای آبیاری و زهکشی
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی به بهرهبرداران بخش کشاورزی گفت: اطلاعرسانی به کشاورزان ضروری است تا آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین شبکههای آبیاری باید برای مدیریت زهکشهای خود آماده باشند تا در صورت وقوع بارشهای شدید، امکان مدیریت روانآبها و جریانهای احتمالی فراهم شود.
رابعی در پایان خاطرنشان کرد: جلسه برگزارشده، جلسه بسیار خوبی بود و آمادگی مناسبی در دستگاههای مسئول برای مدیریت سیلاب ایجاد شد. مقرر شده است این پدیده بهصورت مستمر پایش شود و در صورت نیاز، هر دو هفته یکبار و متناسب با تغییرات احتمالی در پیشبینیها، شرایط مورد تحلیل و بررسی مجدد قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر شرایط و همکاری دستگاههای مسئول، مدیریت سیلاب در مخازن با کمترین خسارت یا بدون هیچ خسارت قابل توجهی انجام شود.